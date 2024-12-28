Губернатор Текслер назначил новых министров челябинского правительства

28 декабря 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер сделал новые назначения под Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Губернатор Алексей Текслер назначил руководителей четырех новых министерств правительства Челябинской области. Соответствующие назначения сделаны в последний рабочий день уходящего 2024 года и опубликованы на портале правовой информации. «Назначить Клочкову Марину Николаевну министром экономического развития Челябинской области с 1 января 2025 года. <…> Назначить Алпатову Людмилу Павловну министром жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области с 10 января 2025 года. <…> Назначить Глухарева Дмитрия Сергеевича министром международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области с 10 января 2025 года. <…> », — говорится в постановлениях, подписанных Текслером. С должности и. о. начальника Главного управления молодежной политики с 9 января уволена Светлана Калимуллина, говорится в другом постановлении. Главное управление будет преобразовано в министерство по делам молодежи. По данным URA.RU, его возглавит Юрий Болдырев. Клочкова руководила минэкономразвития региона в статусе «и. о.» с 19 ноября 2024 года. Это произошло после того, как руководитель ведомства Наталья Лугачева возглавила министерство социальных отношений Челябинской области. Алпатова до начала 2023 года руководила управлением инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры региона. Карьерный рост ее начался с ареста первого замминистра Ивана Белавкина. Сначала Алпатова стала исполняющей обязанности первого замминистра. А уже в июле 2023 года, продемонстрировав деловые качества, избавилась от приставки «и. о.» Глухарев также «вырос» в руководителя самостоятельного ведомства из замминистра экономического развития. До назначения на этот пост он возглавлял управление внешнеэкономических связей. В минэко Глухарев отвечал как раз за вопросы внешнеэкономических отношений и международных связей. Болдырев долгое время был начальником штаба студенческих отрядов области. Под его руководством Челябинское реготделение Российских студенческих отрядов дважды становилось лучшим в стране — в 2015 и в 2019 годах. Также с 2017 по 2021 год он занимал должность руководителя строительного направления МООО «Российские Студенческие Отряды», а в 2021 году был избран начальником штаба студотрядов УрФО. Также он курировал участие челябинской молодежи в восстановлении Донбасса. Первая попытка пригласить его на госслужбу оказалась неудачной. В 2020 году Болдырев отказался отказался стать начальником воссозданного в структуре областного правительства Главного управления молодежной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер назначил руководителей четырех новых министерств правительства Челябинской области. Соответствующие назначения сделаны в последний рабочий день уходящего 2024 года и опубликованы на портале правовой информации. «Назначить Клочкову Марину Николаевну министром экономического развития Челябинской области с 1 января 2025 года. <…> Назначить Алпатову Людмилу Павловну министром жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области с 10 января 2025 года. <…> Назначить Глухарева Дмитрия Сергеевича министром международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области с 10 января 2025 года. <…> », — говорится в постановлениях, подписанных Текслером. С должности и. о. начальника Главного управления молодежной политики с 9 января уволена Светлана Калимуллина, говорится в другом постановлении. Главное управление будет преобразовано в министерство по делам молодежи. По данным URA.RU, его возглавит Юрий Болдырев. Клочкова руководила минэкономразвития региона в статусе «и. о.» с 19 ноября 2024 года. Это произошло после того, как руководитель ведомства Наталья Лугачева возглавила министерство социальных отношений Челябинской области. Алпатова до начала 2023 года руководила управлением инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры региона. Карьерный рост ее начался с ареста первого замминистра Ивана Белавкина. Сначала Алпатова стала исполняющей обязанности первого замминистра. А уже в июле 2023 года, продемонстрировав деловые качества, избавилась от приставки «и. о.» Глухарев также «вырос» в руководителя самостоятельного ведомства из замминистра экономического развития. До назначения на этот пост он возглавлял управление внешнеэкономических связей. В минэко Глухарев отвечал как раз за вопросы внешнеэкономических отношений и международных связей. Болдырев долгое время был начальником штаба студенческих отрядов области. Под его руководством Челябинское реготделение Российских студенческих отрядов дважды становилось лучшим в стране — в 2015 и в 2019 годах. Также с 2017 по 2021 год он занимал должность руководителя строительного направления МООО «Российские Студенческие Отряды», а в 2021 году был избран начальником штаба студотрядов УрФО. Также он курировал участие челябинской молодежи в восстановлении Донбасса. Первая попытка пригласить его на госслужбу оказалась неудачной. В 2020 году Болдырев отказался отказался стать начальником воссозданного в структуре областного правительства Главного управления молодежной политики.