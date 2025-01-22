В Златоусте родители просят сохранить горнолыжную трассу спортшколы

В Златоусте (Челябинская область) родители детей спортшколы № 1 просят сохранить горнолыжную трассу, на которой занимаются здоровые дети и ребята с ограничениями. В мэрии заявили о том, что объект небезопасен. Родители имеют другое мнение.
«С лета 2024 года филиал спортшколы на Балашихе пытаются закрыть. Говорят, что объект не соответствует нормам СанПин. Хотя предлагаемая властями города альтернатива даже не имеет оборудованного туалета», — пожаловалась URA.RU родительница Дарья Герасимова.
При этом министерство спорта региона сообщило родителям: на объекте надо спроектировать и установить подъемники, приобрести снегоуплотнительную технику и систему оснежения, поставить освещение, сделать подъездные пути, организовать транспортный маршрут. Областное руководство вслед за городским указало на вопросы безопасности: идти до школы приходится через рельсы и проезжую часть. Родители парировали: железнодорожные пути заводские. Локомотив по ним ходит раз в сутки. За все годы ни одного несчастного случая не было.
«Объект на улице Панфилова мало востребован. Здесь занимаются чуть больше двадцати ребят, на постоянной основе лишь 12 из них. База не оснащена необходимым для тренировочного процесса оборудованием. Этот вопрос также прорабатывался. По оценкам специалистов, чтобы создать здесь полноценные, а главное безопасные, условия для занятий, требуется более 500 млн рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Из ответа родителям из минспорта региона следует, что всего на горнолыжном отделении школы занимается 200 детей, подготовку которых ведут семь тренеров. В адрес министерства горожане написали обращение, однако региональное ведомство рассказало об удобствах альтернативной частной трассы компании «Спорт Экстрим», с которой власти установили арендные отношения.
«Там для спортсменов созданы все условия. С тренерами-преподавателями отделения горных лыж и сноуборда в ноябре 2024 года проведен тренерский совет, на котором им было предложено перейти на арендуемую горнолыжную трассу „Спорт Экстрим“ для осуществления тренировочных мероприятий. Тренерский совет выразил свое согласие», — отметили представители министерства.
Родители недовольны: детям придется ехать на городском транспорте в другой район, а затем подниматься в гору по жилому массиву до трассы. Горожане ждут, что до места занятий хотя бы запустят общественный транспорт, иначе снаряжение приходится нести на себе. Об этом URA.RU рассказала родительница Юлия Фризен.
Ветеран спортивного движения Златоуста и бывший начальник спортуправления Любовь Мельнова отметила URA.RU, что строить объект начинали в 70-е годы 20 века. Район машзавода, где трасса располагается, самый большой в городе. Инвестиции в объект могли бы поднять к нему интерес. Пока же, по данным агентства, здесь остался работать только спортзал.
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