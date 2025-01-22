В Москве идет зимнее нашествие клещей

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В Москве из-за теплой зимы проснулись клещи
В Москве из-за теплой зимы проснулись клещи Фото:

В январе жители районов Южное Бутово (Москва) и Дмитрово (Подмосковье) столкнулись с зимним нашествием клещей. По данным СМИ, число обращений в ветеринарные клиники значительно увеличилось.

«Причиной активизации клещей является аномально тёплая и сухая зимняя погода. Они отмечают, что в этот период „нетерпеливые“ клещи просыпаются, но при наступлении похолодания они снова впадают в спячку», — передает Life со ссылкой на экспертов. Отмечается, что насекомых находили как в шерсти домашних животных, так и на собственной одежде.

Владельцы домашних животных переживают, что их питомцы могут заразиться пироплазмозом. Кроме того, жители Москвы и Подмосковья сообщают, что на работе их просят пройти вакцинацию против клещевого энцефалита.

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В январе жители районов Южное Бутово (Москва) и Дмитрово (Подмосковье) столкнулись с зимним нашествием клещей. По данным СМИ, число обращений в ветеринарные клиники значительно увеличилось. «Причиной активизации клещей является аномально тёплая и сухая зимняя погода. Они отмечают, что в этот период „нетерпеливые“ клещи просыпаются, но при наступлении похолодания они снова впадают в спячку», — передает Life со ссылкой на экспертов. Отмечается, что насекомых находили как в шерсти домашних животных, так и на собственной одежде. Владельцы домашних животных переживают, что их питомцы могут заразиться пироплазмозом. Кроме того, жители Москвы и Подмосковья сообщают, что на работе их просят пройти вакцинацию против клещевого энцефалита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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