В Москве идет зимнее нашествие клещей

В январе жители районов Южное Бутово (Москва) и Дмитрово (Подмосковье) столкнулись с зимним нашествием клещей. По данным СМИ, число обращений в ветеринарные клиники значительно увеличилось.
«Причиной активизации клещей является аномально тёплая и сухая зимняя погода. Они отмечают, что в этот период „нетерпеливые“ клещи просыпаются, но при наступлении похолодания они снова впадают в спячку», — передает Life со ссылкой на экспертов. Отмечается, что насекомых находили как в шерсти домашних животных, так и на собственной одежде.
Владельцы домашних животных переживают, что их питомцы могут заразиться пироплазмозом. Кроме того, жители Москвы и Подмосковья сообщают, что на работе их просят пройти вакцинацию против клещевого энцефалита.
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