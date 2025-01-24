Топ строящихся ЖК в Челябинске с самым дорогим и востребованным жильем. Фото

Самые дорогие ЖК в Челябинске строятся на северо-западе, в центре и на ЧТЗ

25 января 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

В начале 2025 года востребованы ЖК в хорошей локации и с собственной парковкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2025 году самыми востребованными строящимися жилыми комплексами являются жилые комплексы (ЖК) «Грани», «Голос Меридиан» и «Голос Кашириных». Такие ЖК интересны как локацией и наличием парковок, так и качеством строительства. Об этом 22 января URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске наиболее перспективными с точки зрения локации и доступности инфраструктуры являются строящиеся жилые комплексы „Грани“, „Голос Меридиан“, „Голос Кашириных“. Они интересны также качеством строительства и наличием парковок под жилые комплексы», — сообщила Шатрукова. Жилой Комплекс «Грани» расположен в Центральном районе около зоопарка по улице Труда в Челябинске. Дома возводят по программе о комплексном развитии территорий (КРТ). Это комплекс из четырех многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Высота домов составит от шести до 19 этажей. Также предусмотрена подземная автостоянка на 242 машино-места, в том числе для инвалидов. Жилой комплекс «Голос Кашириных» строится на месте Каширинского рынка. Он будет также будет возведен по проекту КРТ. На участке площадью 18 тысяч квадратных метров застройщик ООО «Голос Девелопмент» планирует разместить здания высотой от семи до 23 этажей. Еще в Тракторозаводском районе Челябинска напротив отеля «Видгоф» на данный момент ведется масштабная стройка нового ЖК «Голос Меридиан», который соединит центр города и Тракторозаводской район. Всего будет построено пять зданий разной высотности от восьми до 20 этажей, двухуровневая парковка, которая будет находиться под всей площадью застройки. Въезд на парковку будет сделан как со стороны Ленина, так и с улицы Артиллерийской. Сдать первый дом планируется в октябре 2027 года Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал», в локациях, где расположены данные жилые комплексы, удобно жить, а также очень выгодно сдавать жилье, в том числе и посуточно. Покупка квартиры в таких новостройках довольно выгодна с точки зрения инвестиций. Стоимость в ЖК на данный момент доступна далеко не всем. Квартиры продают по 160-200 тысяч за квадратный метр. Жилой комплекс «Грани» строится напротив зоопарка по улице Труда Фото: сайт ЕИСЖС ЖК «Голос Меридиан», который строят на ЧТЗ напротив «Видгоф» Фото: пресс-служба застройщика «Голос» Новый ЖК строят на месте снесенного Каширинского рынка Фото: сайт администрации города Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 2025 году самыми востребованными строящимися жилыми комплексами являются жилые комплексы (ЖК) «Грани», «Голос Меридиан» и «Голос Кашириных». Такие ЖК интересны как локацией и наличием парковок, так и качеством строительства. Об этом 22 января URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске наиболее перспективными с точки зрения локации и доступности инфраструктуры являются строящиеся жилые комплексы „Грани“, „Голос Меридиан“, „Голос Кашириных“. Они интересны также качеством строительства и наличием парковок под жилые комплексы», — сообщила Шатрукова. Жилой Комплекс «Грани» расположен в Центральном районе около зоопарка по улице Труда в Челябинске. Дома возводят по программе о комплексном развитии территорий (КРТ). Это комплекс из четырех многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Высота домов составит от шести до 19 этажей. Также предусмотрена подземная автостоянка на 242 машино-места, в том числе для инвалидов. Жилой комплекс «Голос Кашириных» строится на месте Каширинского рынка. Он будет также будет возведен по проекту КРТ. На участке площадью 18 тысяч квадратных метров застройщик ООО «Голос Девелопмент» планирует разместить здания высотой от семи до 23 этажей. Еще в Тракторозаводском районе Челябинска напротив отеля «Видгоф» на данный момент ведется масштабная стройка нового ЖК «Голос Меридиан», который соединит центр города и Тракторозаводской район. Всего будет построено пять зданий разной высотности от восьми до 20 этажей, двухуровневая парковка, которая будет находиться под всей площадью застройки. Въезд на парковку будет сделан как со стороны Ленина, так и с улицы Артиллерийской. Сдать первый дом планируется в октябре 2027 года Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал», в локациях, где расположены данные жилые комплексы, удобно жить, а также очень выгодно сдавать жилье, в том числе и посуточно. Покупка квартиры в таких новостройках довольно выгодна с точки зрения инвестиций. Стоимость в ЖК на данный момент доступна далеко не всем. Квартиры продают по 160-200 тысяч за квадратный метр.