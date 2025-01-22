Стало известно какую пенсию получает экс-начальник пермского главка МВД

Генерал-лейтенант полиции и бывший начальник краевого ГУ МВД Александр Щеглов получает пенсию в размере более 100 тысяч в месяц. Он вышел на пенсию в начале января. О размерах пенсии URA.RU рассказали сразу несколько источников в правоохранительных органах.
«У него звание генерал-лейтенант, пенсия назначается исходя из этого. Щеглов получает примерно 110-120 тысяч в месяц», — поделились информацией собеседники агентства.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Агентство не имеет номера телефона Александра Щеглова и не может связаться с ним, но готово предоставить возможность для комментария.
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