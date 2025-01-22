22 января 2025

Стало известно какую пенсию получает экс-начальник пермского главка МВД

Экс-начальник пермского главка МВД получает более 100 тысяч пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Щеглов вышел на пенсию в начале января
Александр Щеглов вышел на пенсию в начале января Фото:

Генерал-лейтенант полиции и бывший начальник краевого ГУ МВД Александр Щеглов получает пенсию в размере более 100 тысяч в месяц. Он вышел на пенсию в начале января. О размерах пенсии URA.RU рассказали сразу несколько источников в правоохранительных органах.

«У него звание генерал-лейтенант, пенсия назначается исходя из этого. Щеглов получает примерно 110-120 тысяч в месяц», — поделились информацией собеседники агентства.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Агентство не имеет номера телефона Александра Щеглова и не может связаться с ним, но готово предоставить возможность для комментария.

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Генерал-лейтенант полиции и бывший начальник краевого ГУ МВД Александр Щеглов получает пенсию в размере более 100 тысяч в месяц. Он вышел на пенсию в начале января. О размерах пенсии URA.RU рассказали сразу несколько источников в правоохранительных органах. «У него звание генерал-лейтенант, пенсия назначается исходя из этого. Щеглов получает примерно 110-120 тысяч в месяц», — поделились информацией собеседники агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Агентство не имеет номера телефона Александра Щеглова и не может связаться с ним, но готово предоставить возможность для комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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