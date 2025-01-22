Турагент предупредила пермяков о подорожании путевок в Турцию

Путевки из Перми в Турцию подорожают на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Бронировать путевки на побережье Средиземного моря лучше заранее
Бронировать путевки на побережье Средиземного моря лучше заранее Фото:

Поездки из Перми в Турцию к началу летнего сезона могут вырасти в цене на 20-30%. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«Стоимость путевок на Средиземноморское побережье Турции вырастет к лету. По опыту прошлых лет можно ожидать подорожание на 20-30% от той цены, которая есть сейчас», — сообщила Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Она отметила, что на рост цен влияет не только курс валюты, но и спрос. Турецкое направление остается у пермяков одним из самых популярных, поэтому снижение стоимости не предвидится. Также турагент добавила, что поездки будут дорожать после завершения акции раннего бронирования. Она проходит в три этапа. Первый заканчивается 31 января, второй — 28 февраля, третий — 30 марта. После каждого этапа цены могут подниматься на 10-15%.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяки отказываются от летнего отпуска в Анапе. Причиной стал разлив мазута в Черном море.

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Поездки из Перми в Турцию к началу летнего сезона могут вырасти в цене на 20-30%. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «Стоимость путевок на Средиземноморское побережье Турции вырастет к лету. По опыту прошлых лет можно ожидать подорожание на 20-30% от той цены, которая есть сейчас», — сообщила Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она отметила, что на рост цен влияет не только курс валюты, но и спрос. Турецкое направление остается у пермяков одним из самых популярных, поэтому снижение стоимости не предвидится. Также турагент добавила, что поездки будут дорожать после завершения акции раннего бронирования. Она проходит в три этапа. Первый заканчивается 31 января, второй — 28 февраля, третий — 30 марта. После каждого этапа цены могут подниматься на 10-15%. Ранее URA.RU рассказало, что пермяки отказываются от летнего отпуска в Анапе. Причиной стал разлив мазута в Черном море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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