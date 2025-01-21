21 января 2025

В ХМАО беспилотники будут чистить улицы от снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в Нижневартовске будут убирать беспилотные роботы
Снег в Нижневартовске будут убирать беспилотные роботы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) роботы с роботы-дворники с беспилотным управлением будут чистить улицы города от снега. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Компания „Северавтодор“ приобрела инновационное устройство для уборки снега. Это робот-дворник, который будет работать в Нижневартовске», — пишет telegram-канал.

Снегоуборочная машина работает на радиоуправлении и имеет дальность управления до 100 метров. Устройство высотой всего полтора метра и может чистить снег на труднодоступных участках и даже крышах.

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В Нижневартовске (ХМАО) роботы с роботы-дворники с беспилотным управлением будут чистить улицы города от снега. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Компания „Северавтодор“ приобрела инновационное устройство для уборки снега. Это робот-дворник, который будет работать в Нижневартовске», — пишет telegram-канал. Снегоуборочная машина работает на радиоуправлении и имеет дальность управления до 100 метров. Устройство высотой всего полтора метра и может чистить снег на труднодоступных участках и даже крышах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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