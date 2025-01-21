В ХМАО беспилотники будут чистить улицы от снега

Снег в Нижневартовске будут убирать беспилотные роботы
В Нижневартовске (ХМАО) роботы с роботы-дворники с беспилотным управлением будут чистить улицы города от снега. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Компания „Северавтодор“ приобрела инновационное устройство для уборки снега. Это робот-дворник, который будет работать в Нижневартовске», — пишет telegram-канал.
Снегоуборочная машина работает на радиоуправлении и имеет дальность управления до 100 метров. Устройство высотой всего полтора метра и может чистить снег на труднодоступных участках и даже крышах.
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