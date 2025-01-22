Чиновник, уволенный губернатором Ямала, стал министром в Запорожье

Бывший первый зам директора департамента финансов ЯНАО Андрей Захаров строит карьеру в Запорожской области. Согласно данным открытых источников, чиновник возглавляет областное министерство финансов с октября 2023 года — из ямальского правительства он ушел несколькими месяцами ранее якобы после публичной критики предложения губернатора Дмитрия Артюхова.
«Захаров попал в Запорожье по протекции бывшего первого замминистра финансов РФ Леонида Горнина [сейчас Горнин — первый замминистра обороны РФ, — прим. URA.RU]», рассказал источник агентства в политических кругах. По данным на сайте областного минфина, в данный момент Андрей Захаров также занимает должность ио зампредседателя запорожского правительства.
Андрей Захаров работал первым замом главы ямальского депфина Альбины Свинцовой 13 лет. Он был назначен на эту должность экс-губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным.
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