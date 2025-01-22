Чиновник, уволенный губернатором Ямала, стал министром в Запорожье

Бывший первый замглавы депфина ЯНАО Захаров возглавил Минфин Запорожской области
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Захарову пришлось покинуть Ямал после критики идей губернатора Артюхова
Захарову пришлось покинуть Ямал после критики идей губернатора Артюхова Фото:

Бывший первый зам директора департамента финансов ЯНАО Андрей Захаров строит карьеру в Запорожской области. Согласно данным открытых источников, чиновник возглавляет областное министерство финансов с октября 2023 года — из ямальского правительства он ушел несколькими месяцами ранее якобы после публичной критики предложения губернатора Дмитрия Артюхова.

«Захаров попал в Запорожье по протекции бывшего первого замминистра финансов РФ Леонида Горнина [сейчас Горнин — первый замминистра обороны РФ, — прим. URA.RU]», рассказал источник агентства в политических кругах. По данным на сайте областного минфина, в данный момент Андрей Захаров также занимает должность ио зампредседателя запорожского правительства.

Андрей Захаров работал первым замом главы ямальского депфина Альбины Свинцовой 13 лет. Он был назначен на эту должность экс-губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным.

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Бывший первый зам директора департамента финансов ЯНАО Андрей Захаров строит карьеру в Запорожской области. Согласно данным открытых источников, чиновник возглавляет областное министерство финансов с октября 2023 года — из ямальского правительства он ушел несколькими месяцами ранее якобы после публичной критики предложения губернатора Дмитрия Артюхова. «Захаров попал в Запорожье по протекции бывшего первого замминистра финансов РФ Леонида Горнина [сейчас Горнин — первый замминистра обороны РФ, — прим. URA.RU]», рассказал источник агентства в политических кругах. По данным на сайте областного минфина, в данный момент Андрей Захаров также занимает должность ио зампредседателя запорожского правительства. Андрей Захаров работал первым замом главы ямальского депфина Альбины Свинцовой 13 лет. Он был назначен на эту должность экс-губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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