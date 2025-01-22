Более 100 килограммов красной икры на общую сумму в один миллион рублей украли у молодой предпринимательницы Анастасии со склада в Челябинске. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в МВД по Челябинску.
«Наш склад выхлопали (украли 100кг красной икры), ущерб оценили в 1 015 200 рублей. Для молодого развивающегося бизнеса это весомая сумма», — написала Анастасия, владелица магазина «ЯгодГрад», в своем telegram-канале.
Девушка владеет магазином, а недавно сняла в аренду складское помещение около Торгового центра. Там она планировала открыть филиал. В помещении только был закончен ремонт, сигнализация и камеры наблюдения еще не стояли.
В пресс-службе челябинской полиции URA.RU подтвердили информацию о краже на складе. «Возбуждено уголовное дело по статье 158 (кража) УК РФ. Проводятся необходимые мероприятия», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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