Больше 100 кг красной икры украли у молодой предпринимательницы в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт «Сима-ленд». Екатеринбург, продукты, красная икра, деликатес, еда
Сумма ущерба превысила один миллион рублей Фото:

Более 100 килограммов красной икры на общую сумму в один миллион рублей украли у молодой предпринимательницы Анастасии со склада в Челябинске. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в МВД по Челябинску.

«Наш склад выхлопали (украли 100кг красной икры), ущерб оценили в 1 015 200 рублей. Для молодого развивающегося бизнеса это весомая сумма», — написала Анастасия, владелица магазина «ЯгодГрад», в своем telegram-канале.

Девушка владеет магазином, а недавно сняла в аренду складское помещение около Торгового центра. Там она планировала открыть филиал. В помещении только был закончен ремонт, сигнализация и камеры наблюдения еще не стояли.

В пресс-службе челябинской полиции URA.RU подтвердили информацию о краже на складе. «Возбуждено уголовное дело по статье 158 (кража) УК РФ. Проводятся необходимые мероприятия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Более 100 килограммов красной икры на общую сумму в один миллион рублей украли у молодой предпринимательницы Анастасии со склада в Челябинске. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в МВД по Челябинску. «Наш склад выхлопали (украли 100кг красной икры), ущерб оценили в 1 015 200 рублей. Для молодого развивающегося бизнеса это весомая сумма», — написала Анастасия, владелица магазина «ЯгодГрад», в своем telegram-канале. Девушка владеет магазином, а недавно сняла в аренду складское помещение около Торгового центра. Там она планировала открыть филиал. В помещении только был закончен ремонт, сигнализация и камеры наблюдения еще не стояли. В пресс-службе челябинской полиции URA.RU подтвердили информацию о краже на складе. «Возбуждено уголовное дело по статье 158 (кража) УК РФ. Проводятся необходимые мероприятия», — рассказали в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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