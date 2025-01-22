В ХМАО образовалась огромная пробка на трассе из-за метели

На трассе «Сургут — Когалым» образовалась огромная пробка из метели, на дороге полностью парализовано движение. Об этом сообщает telegram-канал ГАИ региона.
«На 243 км автодороги „Сургут — Когалым граница ХМАО“ в Сургутском районе, из-за обильных осадков и скопления снега на проезжей части, полностью парализовано движение всех транспортных средств», — сообщает telegram канал. Полиция просит воздержаться от поездок в направлении границы Югры и Ямала.
Ранее агентство писало, что полиция ХМАО перекрыла дороги из-за метели. Движение было запрещено для всех транспортных средств.
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