В ХМАО образовалась огромная пробка на трассе из-за метели

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В Сургутском районе из-за метели образовалась огромная пробка
В Сургутском районе из-за метели образовалась огромная пробка Фото:

На трассе «Сургут — Когалым» образовалась огромная пробка из метели, на дороге полностью парализовано движение. Об этом сообщает telegram-канал ГАИ региона.

«На 243 км автодороги „Сургут — Когалым граница ХМАО“ в Сургутском районе, из-за обильных осадков и скопления снега на проезжей части, полностью парализовано движение всех транспортных средств», — сообщает telegram канал. Полиция просит воздержаться от поездок в направлении границы Югры и Ямала.

Ранее агентство писало, что полиция ХМАО перекрыла дороги из-за метели. Движение было запрещено для всех транспортных средств.

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На трассе «Сургут — Когалым» образовалась огромная пробка из метели, на дороге полностью парализовано движение. Об этом сообщает telegram-канал ГАИ региона. «На 243 км автодороги „Сургут — Когалым граница ХМАО“ в Сургутском районе, из-за обильных осадков и скопления снега на проезжей части, полностью парализовано движение всех транспортных средств», — сообщает telegram канал. Полиция просит воздержаться от поездок в направлении границы Югры и Ямала. Ранее агентство писало, что полиция ХМАО перекрыла дороги из-за метели. Движение было запрещено для всех транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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