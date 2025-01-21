21 января 2025

Полиция ХМАО перекрыла дороги из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция перекрыла дороги из-за метели в Югре
Полиция перекрыла дороги из-за метели в Югре Фото:

В ХМАО Госавтоинспекция перекрыла движение по двум автодорогам из-за метели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями введены временные ограничения для движения всех транспортных средств. автодорога „Лянтор-Нижнесортымский“ на 111 километре в сторону Лянтора. Автодорога „Сургут–Когалым граница ХМАО“ от 175 км в оба направления», — сообщается в канале Госавтоинспекции региона.

Ранее агентство сообщало об котировках в Югре из-за морозов. Занятия в школах были отменены у первой и второй смены.

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В ХМАО Госавтоинспекция перекрыла движение по двум автодорогам из-за метели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «В связи с неблагоприятными погодными условиями введены временные ограничения для движения всех транспортных средств. автодорога „Лянтор-Нижнесортымский“ на 111 километре в сторону Лянтора. Автодорога „Сургут–Когалым граница ХМАО“ от 175 км в оба направления», — сообщается в канале Госавтоинспекции региона. Ранее агентство сообщало об котировках в Югре из-за морозов. Занятия в школах были отменены у первой и второй смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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