Полиция ХМАО перекрыла дороги из-за метели

Полиция перекрыла дороги из-за метели в Югре
В ХМАО Госавтоинспекция перекрыла движение по двум автодорогам из-за метели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями введены временные ограничения для движения всех транспортных средств. автодорога „Лянтор-Нижнесортымский“ на 111 километре в сторону Лянтора. Автодорога „Сургут–Когалым граница ХМАО“ от 175 км в оба направления», — сообщается в канале Госавтоинспекции региона.
Ранее агентство сообщало об котировках в Югре из-за морозов. Занятия в школах были отменены у первой и второй смены.
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