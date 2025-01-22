Пермский стрелок на СВО броском гранаты уничтожил позицию ВСУ и спас двух раненых бойцов

Пермский контрактник Владислав Сусликов на спецоперации уничтожил огневую точку ВСУ и спас двух тяжелораненых сослуживцев. Боевой листок, в котором рассказывается о героизме пермяка, ветеранам боевых действий предоставил военкомат Прикамья. Он размещен в группе «Сила в братстве — 59» — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». В ноябре 2024 года в ДНР группа штурмовиков, в составе которой находился Сусликов, во время проведения зачистки в лесополосе натолкнулась на ВСУ и вступила в бой.
«Группа столкнулась с ожесточенным огнем противника. Находясь под постоянным минометным огнем, гвардии рядовой Сусликов, несмотря на полученное ранение, ползком добрался до опорного пункта врага. Точным броском гранаты военнослужащий уничтожил огневую точку. Кроме того, раненый пермяк смог эвакуировать двух тяжелораненых сослуживцев в безопасную зону, где оказал им первую помощь», — говорится в боевом листке.
Благодаря мужеству пермяка, штурмовики смогли продолжить наступление в лесополосе и выполнили поставленную боевую задачу с минимальными потерями. В военкомате Прикамья уточняют, что Владислав служит по контракту с сентября 2024 года в должности старшего стрелка.
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