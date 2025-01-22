В России дополнительно проиндексируют пенсии некоторых граждан

Путин: военные пенсии в России будут дополнительно проиндексированы
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Индексация военных пенсий началась в январе
Индексация военных пенсий началась в январе Фото:

В России с 1 января 2025 года проходит дополнительная индексация военных пенсий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Военные пенсии в России будут дополнительно проиндексированы с 1 января», — заявил Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Лидер РФ добавил, что индексация пройдет с учетом роста цен на товары.

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В России с 1 января 2025 года проходит дополнительная индексация военных пенсий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Военные пенсии в России будут дополнительно проиндексированы с 1 января», — заявил Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Лидер РФ добавил, что индексация пройдет с учетом роста цен на товары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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