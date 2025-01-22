22 января 2025

В Тюмени на продажу выставили сразу три магазина детских товаров одной сети

В Тюмени на продажу выставили магазины детских товаров «Памперсок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины работали в Тюмени с 2012 года
Магазины работали в Тюмени с 2012 года Фото:

В Тюмени на продажу выставили три магазина товаров для детей «Памперсок». Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

«Продается три розничных магазина с трафиком более ста человек в день. Мы — топовая и узнаваемая в городе сеть детских магазинов. На рынке — 12 лет»,— сказано в тексте объявления.

Магазины, представленные к продаже, расположены на улицах Салманова, Гольцова и проезд Тихий. Стоимость продажи — от четырех до пяти с половиной миллионов за каждую точку по отдельности.

Ранее в районе ЖК «Звездный городок» закрылся один из магазинов сети. Он проработал там около трех месяцев.

Сеть магазинов «Памперсок» была основана в Тюмени и специализировалась на продаже японских подгузников. На данный момент в городе работают четыре точки, три из которых выставлены на продажу.

Корреспондент агентства связался с представителями магазина. Там ответили, магазины, опубликованные на сайте объявлений, продаются по франшизе.

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В Тюмени на продажу выставили три магазина товаров для детей «Памперсок». Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений. «Продается три розничных магазина с трафиком более ста человек в день. Мы — топовая и узнаваемая в городе сеть детских магазинов. На рынке — 12 лет»,— сказано в тексте объявления. Магазины, представленные к продаже, расположены на улицах Салманова, Гольцова и проезд Тихий. Стоимость продажи — от четырех до пяти с половиной миллионов за каждую точку по отдельности. Ранее в районе ЖК «Звездный городок» закрылся один из магазинов сети. Он проработал там около трех месяцев. Сеть магазинов «Памперсок» была основана в Тюмени и специализировалась на продаже японских подгузников. На данный момент в городе работают четыре точки, три из которых выставлены на продажу. Корреспондент агентства связался с представителями магазина. Там ответили, магазины, опубликованные на сайте объявлений, продаются по франшизе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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