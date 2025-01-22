В Тюмени на продажу выставили сразу три магазина детских товаров одной сети

В Тюмени на продажу выставили три магазина товаров для детей «Памперсок». Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.
«Продается три розничных магазина с трафиком более ста человек в день. Мы — топовая и узнаваемая в городе сеть детских магазинов. На рынке — 12 лет»,— сказано в тексте объявления.
Магазины, представленные к продаже, расположены на улицах Салманова, Гольцова и проезд Тихий. Стоимость продажи — от четырех до пяти с половиной миллионов за каждую точку по отдельности.
Ранее в районе ЖК «Звездный городок» закрылся один из магазинов сети. Он проработал там около трех месяцев.
Сеть магазинов «Памперсок» была основана в Тюмени и специализировалась на продаже японских подгузников. На данный момент в городе работают четыре точки, три из которых выставлены на продажу.
Корреспондент агентства связался с представителями магазина. Там ответили, магазины, опубликованные на сайте объявлений, продаются по франшизе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!