Мигранты атакуют жителей Тюмени, которые сдают в аренду квартиры

Жители Тюмени не могут сдать жилье в аренду гражданам РФ из-за огромного количества звонков от мигрантов по объявлениям, размещенным на бесплатных онлайн-площадках. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.
«У меня есть вторая квартира, которую я хочу сдать в аренду. И всего два требования: чтобы арендаторы были гражданами РФ, а также не заселялись с животными. Однако в большинстве онлайн-сервисов бесплатных объявлений запрещено указывать предпочтения по гражданству. Из-за этого сразу после размещения информации о том, что сдается квартира, начинается шквал звонков от мигрантов. А я жилье сдавать им не хочу по личным соображениям. И как мне быть в такой ситуации?», — поинтересовался один из жителей Тюмени в разговоре с URA.RU.
С аналогичной проблемой столкнулся другой тюменец. «Я хочу сдать жилье обычной русской семье, но не могу этого сделать, потому что по объявлениям звонят одни иностранцы, которые даже не всегда знают наш язык. При этом, я не могу указать свои предпочтения по гражданству, потому что по правилам онлайн-сервисов это якобы будет дискриминацией мигрантов. А в чем она заключается? Это моя квартира и я в праве пускать в нее того, кого захочу. Точка», — пояснил собеседник агентства.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени не хотят прописывать иностранцев в своих квартирах. При этом, прописка нужна трудовым мигрантам для того, чтобы легально находиться на территории РФ.
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