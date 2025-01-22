Трамп признался в любви к россиянам

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Трамп напомнил, что Россия помогла выиграть Вторую мировую войну
Трамп напомнил, что Россия помогла выиграть Вторую мировую войну Фото:

Президент США Дональд Трамп сообщил, что любит Россию. Он также отметил тот факт, что состоит в хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что американский народ никогда не должен забывать, что Россия помогла выиграть Вторую мировую войну. При этом российская сторона потеряла в боях почти 60 000 000 человек. 

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в РФ ведется внутренняя подготовка к переговорам с Дональдом Трампом. Также, по словам Рябкова, возвращение республиканца в Белый дом открыло «небольшое окно возможностей» для договоренностей с США.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что любит Россию. Он также отметил тот факт, что состоит в хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.  «Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что американский народ никогда не должен забывать, что Россия помогла выиграть Вторую мировую войну. При этом российская сторона потеряла в боях почти 60 000 000 человек.  Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в РФ ведется внутренняя подготовка к переговорам с Дональдом Трампом. Также, по словам Рябкова, возвращение республиканца в Белый дом открыло «небольшое окно возможностей» для договоренностей с США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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