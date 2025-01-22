Челябинский эколог Безруков предложил поменять анализ погоды для отмены занятий

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Из-за ветра и мороза школьникам было тяжело добираться до места учебы
Из-за ветра и мороза школьникам было тяжело добираться до места учебы Фото:

Более тщательно подходить к анализу погоды для отмены занятий в Челябинске предложил экс-заместитель министра экологии области Виталий Безруков после жалоб родителей, чьи дети мерзли 22 января при походе в школу. Об этом эколог сообщил в социальных сетях.

«Во многих школах Челябинска столбик термометра опускался до -23 градусов, а порывы ветра были на столько сильны, что по ощущениям было -32. Естественно, у родителей возник вопрос, учится ребенок или нет. Так как в прошлом году, при аналогичных условиях, занятия отменяли, а сегодня нет», — написал Безруков в своем telegram-канале.

По его данным, на территории семи районов Челябинска температура может отличатся в 2-3 градуса, да и ситуация с ветром может быть лучше или хуже. Именно поэтому многие родители, видя прогноз, не всегда согласны с решением об отмене или проведении занятий.

«Может стоит прекратить играть в ромашку? Такой подход в современных условиях, просто устарел. В городе уже несколько лет размещена система онлайн мониторинга воздуха, работающая в круглосуточном режиме. Так почему бы не воспользоваться этой системой?» — предложил Безруков.

В мэрии Челябинска отметили, что данные о погоде могут передавать только МЧС и гидрометцентр. Но подчеркнули, что каждый родитель имеет право самостоятельно принять решение о непосещении школы из-за ухудшения погоды.

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Более тщательно подходить к анализу погоды для отмены занятий в Челябинске предложил экс-заместитель министра экологии области Виталий Безруков после жалоб родителей, чьи дети мерзли 22 января при походе в школу. Об этом эколог сообщил в социальных сетях. «Во многих школах Челябинска столбик термометра опускался до -23 градусов, а порывы ветра были на столько сильны, что по ощущениям было -32. Естественно, у родителей возник вопрос, учится ребенок или нет. Так как в прошлом году, при аналогичных условиях, занятия отменяли, а сегодня нет», — написал Безруков в своем telegram-канале. По его данным, на территории семи районов Челябинска температура может отличатся в 2-3 градуса, да и ситуация с ветром может быть лучше или хуже. Именно поэтому многие родители, видя прогноз, не всегда согласны с решением об отмене или проведении занятий. «Может стоит прекратить играть в ромашку? Такой подход в современных условиях, просто устарел. В городе уже несколько лет размещена система онлайн мониторинга воздуха, работающая в круглосуточном режиме. Так почему бы не воспользоваться этой системой?» — предложил Безруков. В мэрии Челябинска отметили, что данные о погоде могут передавать только МЧС и гидрометцентр. Но подчеркнули, что каждый родитель имеет право самостоятельно принять решение о непосещении школы из-за ухудшения погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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