Челябинский эколог Безруков предложил поменять анализ погоды для отмены занятий

Более тщательно подходить к анализу погоды для отмены занятий в Челябинске предложил экс-заместитель министра экологии области Виталий Безруков после жалоб родителей, чьи дети мерзли 22 января при походе в школу. Об этом эколог сообщил в социальных сетях.
«Во многих школах Челябинска столбик термометра опускался до -23 градусов, а порывы ветра были на столько сильны, что по ощущениям было -32. Естественно, у родителей возник вопрос, учится ребенок или нет. Так как в прошлом году, при аналогичных условиях, занятия отменяли, а сегодня нет», — написал Безруков в своем telegram-канале.
По его данным, на территории семи районов Челябинска температура может отличатся в 2-3 градуса, да и ситуация с ветром может быть лучше или хуже. Именно поэтому многие родители, видя прогноз, не всегда согласны с решением об отмене или проведении занятий.
«Может стоит прекратить играть в ромашку? Такой подход в современных условиях, просто устарел. В городе уже несколько лет размещена система онлайн мониторинга воздуха, работающая в круглосуточном режиме. Так почему бы не воспользоваться этой системой?» — предложил Безруков.
В мэрии Челябинска отметили, что данные о погоде могут передавать только МЧС и гидрометцентр. Но подчеркнули, что каждый родитель имеет право самостоятельно принять решение о непосещении школы из-за ухудшения погоды.
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