Снегопад парализовал движение на трассах ХМАО

На нескольких участках трасс Сургутского района ХМАО парализовано движение автомобилей. Причиной этому стали сильный снегопад и снежные заносы, сообщили в правительстве Югры.
«На автодорогах Сургута и Сургутского района ограничено движение. На трассе Сургут — Ноябрьск с 189 по 242 километр образовался затор, движение ограничено… Кроме того, на 243 километре дороги Сургут — Когалым — граница Югры движение всех транспортных средств полностью парализовано вследствие сильных снегопадов и снежных заносов», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас на 125 и 175 километрах, а также на АЗС «Лукойл» действуют пункты обогрева водителей. Они необходимы для обеспечения безопасности людей, попавших в снежную западню. МЧС России по ХМАО настоятельно рекомендует югорчанам воздержаться от поездок по этим направлениям, как минимум до 24 января.
На трассе Сургут — Когалым образовалась огромная пробка из метели, на дороге полностью парализовано движение. Полиция просит воздержаться от поездок в направлении границы Югры и Ямала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!