Снегопад парализовал движение на трассах ХМАО

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Водители попали в снежный плен на трассах Сургутского района
Водители попали в снежный плен на трассах Сургутского района Фото:

На нескольких участках трасс Сургутского района ХМАО парализовано движение автомобилей. Причиной этому стали сильный снегопад и снежные заносы, сообщили в правительстве Югры.

«На автодорогах Сургута и Сургутского района ограничено движение. На трассе Сургут — Ноябрьск с 189 по 242 километр образовался затор, движение ограничено… Кроме того, на 243 километре дороги Сургут — Когалым — граница Югры движение всех транспортных средств полностью парализовано вследствие сильных снегопадов и снежных заносов», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас на 125 и 175 километрах, а также на АЗС «Лукойл» действуют пункты обогрева водителей. Они необходимы для обеспечения безопасности людей, попавших в снежную западню. МЧС России по ХМАО настоятельно рекомендует югорчанам воздержаться от поездок по этим направлениям, как минимум до 24 января.

На трассе Сургут — Когалым образовалась огромная пробка из метели, на дороге полностью парализовано движение. Полиция просит воздержаться от поездок в направлении границы Югры и Ямала.

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На нескольких участках трасс Сургутского района ХМАО парализовано движение автомобилей. Причиной этому стали сильный снегопад и снежные заносы, сообщили в правительстве Югры. «На автодорогах Сургута и Сургутского района ограничено движение. На трассе Сургут — Ноябрьск с 189 по 242 километр образовался затор, движение ограничено… Кроме того, на 243 километре дороги Сургут — Когалым — граница Югры движение всех транспортных средств полностью парализовано вследствие сильных снегопадов и снежных заносов», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас на 125 и 175 километрах, а также на АЗС «Лукойл» действуют пункты обогрева водителей. Они необходимы для обеспечения безопасности людей, попавших в снежную западню. МЧС России по ХМАО настоятельно рекомендует югорчанам воздержаться от поездок по этим направлениям, как минимум до 24 января. На трассе Сургут — Когалым образовалась огромная пробка из метели, на дороге полностью парализовано движение. Полиция просит воздержаться от поездок в направлении границы Югры и Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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