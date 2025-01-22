Times: Запад будет готов к новому конфликту с РФ после мира на Украине

Газета The Times сообщает, что западные военные лидеры уже готовятся к следующему потенциальному конфликту с Россией после завершения боевых действий на Украине. Среди прочих, эту позицию выразил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий британской полевой армией, на конференции в Фарнборо.
«Когда замолкнут пушки на Украине, то произойдет возрождение и восстановление России. Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — сказал генерал.
Также генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс из корпуса быстрого реагирования НАТО заявил, что в будущем ВС РФ будут «гораздо лучше подготовлены», учитывая их способность к адаптации на поле боя. В статье отмечается, что эксперты считают возможным более быстрое восстановление России после украинского конфликта, чем предполагается на Западе. В то же время, по мнению военачальников, западные страны испытывают дефицит бронетехники из-за ее поставок Украине и недостаточного финансирования оборонной промышленности.
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