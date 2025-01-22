ОПГ «Локомотив»: история одной из крупнейших преступных группировок Зауралья

ОПГ «Локомотив» — организованная преступная группировка, действовавшая в Кургане с 1992 года. Ее деятельность включала крышевание, вымогательство, убийства и другие тяжкие преступления. Несмотря на аресты и осуждения участников, по мнению начальника уголовного розыска УМВД Курганской области Юрия Рожкова, группировка продолжала действовать вплоть до 2016 года.
Предыстория
Группировка была создана Дмитрием Поповым с целью установления контроля над Центральным и Некрасовским рынками Кургана. Как следует из открытых источников, во главе ОПГ стояли семь человек, включая ранее судимых, экс-сотрудников милиции и бывших спортсменов. Среди ключевых участников: Дмитрий Попов, Павел Каканов, Евгений Линд, Алексей Рыбак, Сергей Иванов, Игорь Губин и Сергей Авраменко.
Нападения на чиновников
ОПГ «Локомотив» прославилась своей жестокостью и дерзкими преступлениями. Например, в октябре 2004 года заместитель главы администрации Виктор Серков был избит молотком. Участник ОПГ Сергей Авраменко получил задание «пробить голову» Серкову, однако в процессе выполнения задания он лишь напугал жертву, нанеся удары молотком. Это нападение стало сигналом о том, что группировка готова применять насилие даже против высокопоставленных чиновников.
В декабре того же 2004 года в предвыборный штаб кандидата в губернаторы Евгения Собакина была заброшена граната. Так члены ОПГ пытались запугать его. Граната не сработала, но этот инцидент показал, насколько далеко готовы были зайти члены группировки для достижения своих целей.
Связи с властью и покушения на бизнесменов
На допросах члены ОПГ указывали на тесные связи с местными чиновниками. Например, Михаил Гурко, бывший депутат Курганской областной думы, неоднократно заказывал преступления у «Локомотива».
В июле 2006 года по заказу Михаила Гурко было совершено покушение на заместителя директора РНЦ «ВТО» Александра Федотова. Гурко, подстрекаемый неизвестным лицом, привлек к совершению преступления членов ОПГ. В результате Федотов был избит и получил серьезные травмы.
Гурко был признан виновным в организации нападений и покушений. В 2012 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы.
Убийства конкурентов
Среди жертв группировки оказался Сурен Арутюнян, заместитель директора строительной фирмы, который был расстрелян за отказ выполнять требования ОПГ. Убийство произошло на глазах у прохожих и стало шокирующим примером безнаказанности преступников.
В декабре 2007 года был убит Геннадий Прокудин — конкурент Дмитрия Попова. Исполнитель убийства Алексей Рыбак убил его возле дома на улице Зорге за вознаграждение в 200 тысяч рублей.
В марте 2008 года был убит предприниматель Сергей Полетаев, который задолжал Попову деньги за автомобиль. Члены ОПГ похитили Полетаева, а затем задушили его в автомобиле и сожгли тело в заброшенных гаражах.
Группировка занималась крышеванием рынков, контролируя Центральный и Некрасовский рынки Кургана. Помимо этого, участники группировки занимались незаконным хранением оружия и взрывчатых веществ, а также совершали многочисленные разбойные нападения. В ходе обысков у них был найден арсенал оружия, что подтверждало их криминальные намерения и готовность к насилию.
Приговоры и сроки
В 2011–2015 годах суды вынесли приговоры многим участникам ОПГ. Лидеры группировки Дмитрий Попов был осужден на 24 года. Он был признан виновным в организации преступлений, включая убийства и вымогательства. Попов контролировал деятельность ОПГ и принимал непосредственное участие в совершении преступлений.
Сергей Авраменко получил 22 года лишения свободы. Он был одним из исполнителей заказных убийств и нападений, включая нападение на чиновников и предпринимателей.
Алексей Рыбак осужден на 14 лет. Он также принимал участие в убийствах, включая заказное убийство Геннадия Прокудина, конкурента Попова.
Павел Каканов получил восемь лет лишения свободы. Он был вовлечен в преступления группы, включая вымогательства и нападения.
Рафаэль Сизунов в 2015 году был приговорен к пожизненному сроку за убийства троих человек и разбойные нападения. Его действия были особенно жестокими и привели к значительным последствиям для жертв. Суд также обязал осужденных выплатить компенсацию пострадавшим в размере шесть млн рублей.
Заключение
ОПГ «Локомотив» оставила глубокий след в криминальной истории Кургана. Несмотря на аресты и осуждения ее лидеров, последствия ее деятельности ощущались еще долгие годы. Некоторые курганцы вспоминают, что видели членов ОПГ в спортзале «Локомотив», которых располагался в ДКЖ. С их слов, во время занятий ничто не выдавало в занимающихся на тренажерах спортсменах бандитов, поскольку все разговоры в зале были исключительно о спорте. История группировки стала примером того, как организованная преступность может влиять на общество и власть.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Кургане арестовали сыновей одного из бывших главарей курганской ОПГ «Локомотив». Их также обвиняют в убийстве, разбое и вымогательстве.
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