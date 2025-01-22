Тагильские чиновники выбрали бомбоубежища, где спрячутся при воздушной тревоге

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) определили четыре места для убежищ, где сотрудники горадминистрации смогут укрыться в случае военной тревоги. Об этом заявил начальник отдела мэрии по гражданской защите населения Андрей Мишин.
«Для муниципальных работников определили четыре места, где можно переждать воздушную тревогу и вероятное поражение обычными боеприпасами. Это помещения в зданиях мэрии на улице Пархоменко, администрации Ленинского района на улице Горошникова, драматического театра и бывшего кинотеатра „Современник“ на проспекте Ленина», — сообщил Мишин агентству «Все новости».
Он отметил, что укрытия расположат в подвальных помещениях и на первых этажах. По его словам, сейчас в распоряжении муниципалитета власти приняли более ста объектов для укрытия населения. В этом году планируют выделить деньги на ремонт этих помещений. На обновление бомбоубежища на улице Газетная потратят четыре миллиона рублей.
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