Пособие на погребение курганцам стали выплачивать по новым правилам

С 2025 года в Курганской области пособие на погребение назначается и выплачивается по-новому. Об изменениях рассказали в Отделении социального фонда России по Курганской области.
«Ранее в случае смерти работающего человека пособие ему выплачивали через работодателя. Сейчас родственники должны самостоятельно обратиться в СФР в клиентскую службу, либо через портал Госуслуг с заявлением на пособие», — пояснили в Отделении СФР по Курганской области.
Социальный фонд является единым органом, который принимает заявления о назначении социального пособия на погребение или получении выписки о выборе получения услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению. При этом не имеет значения, кем был умерший — работающим, на пенсии, работающим пенсионером, несовершеннолетним или мертворожденным ребенком.
Исключением является ситуация, когда умерший получал пенсию по линии силового ведомства и уже не работал на день смерти. За пособием на погребение в таком случае следует обратиться в силовое ведомство.
При подаче заявления нужно выбрать: назначение социального пособия на погребение или получение выписки о выборе получения услуг по погребению по гарантированному перечню. Обратиться с таким заявлением можно в течение шести месяцев с даты смерти родственника.
Выписка о выборе получения услуг предоставляется в день обращения, чтобы затем по ней специализированная служба оказала услуги по погребению. В Курганской области такой службой является Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «Бюро коммунальных услуг».
Назначении пособия на погребение составляет два рабочих дня. Выплату можно получить по выбору заявителя через банк или почту. То есть СФР выдает либо само пособие в размере 9625,73 рубля, либо выписку, с которой семья может обратиться в специализированное похоронное бюро, которое окажет услуги на погребение и потом по этой выписке получит пособие.
«Если погиб человек — не работающий и не пенсионер, то родственникам за пособием также необходимо обращаться в СФР. Саму выплату в данном случае произведет орган социальной защиты населения», — добавили в фонде.
Изменения в порядке выплаты пособий на погребение в Курганской области происходят на фоне увеличения сроков подачи документов на региональные выплаты семьям погибших военнослужащих. Ранее установленный одногодичный срок был продлен до трех лет из-за сложностей с учетом пропавших без вести в ходе СВО.
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