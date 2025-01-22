Инфляция в России выросла до 10%

Инфляция в России выросла на 10% за первые три недели января 2025 года. Об этом говорят данные Росстата.
«С начала года рост цен составил 0,92%. Согласно оценке Минэка, на 20 января 2025 года инфляция в годовом выражении достигла 10,04%», — пишут «Ведомости». Уточняется, что за неделю с 14 по 20 января цены выросли на 0,25%, что меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (0,67%).
В структуре инфляции отмечаются изменения цен как на продовольственные, так и на непродовольственные товары. Например, значительное повышение цен наблюдалось на яблоки (+1,9%), лук (+1,5%) и бананы (+1,1%), а среди непродовольственных товаров наибольшее удорожание затронуло электропылесосы (+2,1%), отечественные легковые автомобили (+2,0%) и телевизоры (+1,7%).
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выхода экономики страны на умеренный уровень инфляции. Для этого будут отслеживаться состояние спроса и объемы кредитования, сообщил президент.
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