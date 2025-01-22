Путин поручил выходить на умеренную инфляцию

Российская экономика будет выходить на умеренный уровень инфляции. Для этого будут отслеживаться состояние спроса и объемы кредитования, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно выходить на умеренную инфляцию и, в целом, избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке», — заявил Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».
Он добавил, что в данной ситуации важно следить за состоянием спроса и отраслевой структурой. Также следует уделять внимание объемам кредитования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.