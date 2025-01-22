Путин поручил выходить на умеренную инфляцию

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Путин заявил, что в РФ будут следить за объемами кредитования, чтобы выйти на умеренную инфляцию
Путин заявил, что в РФ будут следить за объемами кредитования, чтобы выйти на умеренную инфляцию Фото:

Российская экономика будет выходить на умеренный уровень инфляции. Для этого будут отслеживаться состояние спроса и объемы кредитования, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно выходить на умеренную инфляцию и, в целом, избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке», — заявил Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что в данной ситуации важно следить за состоянием спроса и отраслевой структурой. Также следует уделять внимание объемам кредитования. 

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Российская экономика будет выходить на умеренный уровень инфляции. Для этого будут отслеживаться состояние спроса и объемы кредитования, сообщил президент РФ Владимир Путин. «Нужно выходить на умеренную инфляцию и, в целом, избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке», — заявил Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что в данной ситуации важно следить за состоянием спроса и отраслевой структурой. Также следует уделять внимание объемам кредитования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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