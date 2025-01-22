Силовики изъяли у Иванова десятки единиц огнестрельного оружия

Следственные органы изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Следователи в рамках расследования уголовного дела в отношении Тимура Иванова и других фигурантов изъяли в ходе обыска в жилых помещениях, принадлежащих обвиняемому, более 30 единиц огнестрельного оружия, среди которых охотничьи и наградные. Все они отправлены на баллистическую экспертизу», — рассказал источник из правоохранительных органов, передает ТАСС.
В апреле 2024 года Иванов был арестован по обвинению в получении крупной суммы взятки. В октябре того же года против него были выдвинуты обвинения в совершении мошенничества в ходе закупок двух паромов, предназначенных для использования в Керченской переправе. Согласно информации из правоохранительных органов, ФСБ собирала материалы на Иванова в течение пяти лет. Сам экс-замминистра свою вину в получении взятки не признал. В рамках расследования его дела был наложен арест на элитную квартиру Иванова, расположенную в центре Москвы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.