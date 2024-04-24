ФСБ пять лет собирала материалы по задержанному замминистра обороны Иванова

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
На Тимура Иванова (на фото) в течение пяти лет собирали материалы по делу о взятках Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в течение пяти лет собирала материалы на замглавы Минобороны Тимура Иванова, который накануне был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

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«ФСБ пять лет собирала материалы на задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Минобороны Тимура Иванова», — передает «Лента.ру» информацию от правоохранителей. Мужчину подозревают в получении откатов в строительной сфере. В частности, один из эпизодов касается получения взяток во время создания национального центра управления Минобороны.

Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова по подозрению в получении взятки. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Позже правоохранители отметили, что замглавы Минобороны был задержан в результате длительной оперативной разработки, а не спонтанно. Также отмечается, что материалы дела были основаны как на результатах оперативных мероприятий, так и на основе свидетельских показаний.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) в течение пяти лет собирала материалы на замглавы Минобороны Тимура Иванова, который накануне был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «ФСБ пять лет собирала материалы на задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Минобороны Тимура Иванова», — передает «Лента.ру» информацию от правоохранителей. Мужчину подозревают в получении откатов в строительной сфере. В частности, один из эпизодов касается получения взяток во время создания национального центра управления Минобороны. Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова по подозрению в получении взятки. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Позже правоохранители отметили, что замглавы Минобороны был задержан в результате длительной оперативной разработки, а не спонтанно. Также отмечается, что материалы дела были основаны как на результатах оперативных мероприятий, так и на основе свидетельских показаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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