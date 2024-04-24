ФСБ пять лет собирала материалы по задержанному замминистра обороны Иванова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в течение пяти лет собирала материалы на замглавы Минобороны Тимура Иванова, который накануне был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«ФСБ пять лет собирала материалы на задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Минобороны Тимура Иванова», — передает «Лента.ру» информацию от правоохранителей. Мужчину подозревают в получении откатов в строительной сфере. В частности, один из эпизодов касается получения взяток во время создания национального центра управления Минобороны.
Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова по подозрению в получении взятки. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Позже правоохранители отметили, что замглавы Минобороны был задержан в результате длительной оперативной разработки, а не спонтанно. Также отмечается, что материалы дела были основаны как на результатах оперативных мероприятий, так и на основе свидетельских показаний.
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