Замминистра обороны РФ Иванов был задержан из-за подозрения во взятке

Замминистра подозревается во взятке
По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Иванов Тимур. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур <…>», — передает официальный telegram-канал комитета «
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