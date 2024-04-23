23 апреля 2024

Замминистра обороны РФ Иванов был задержан из-за подозрения во взятке

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Замминистра подозревается во взятке Фото:

По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Иванов Тимур. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур <…>», — передает официальный telegram-канал комитета «Следком». Сейчас в отношении замминистра «проводят следственные действия».

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По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Иванов Тимур. Об этом заявили в Следственном комитете РФ. «По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур <…>», — передает официальный telegram-канал комитета «Следком». Сейчас в отношении замминистра «проводят следственные действия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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