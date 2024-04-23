Замминистра обороны РФ Иванов был задержан из-за подозрения во взятке

23 апреля 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Замминистра подозревается во взятке Фото: Анна Майорова © URA.RU По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Иванов Тимур. Об этом заявили в Следственном комитете РФ. «По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур <…>», — передает официальный telegram-канал комитета « Следком ». Сейчас в отношении замминистра «проводят следственные действия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Иванов Тимур. Об этом заявили в Следственном комитете РФ. «По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур <…>», — передает официальный telegram-канал комитета «Следком». Сейчас в отношении замминистра «проводят следственные действия».