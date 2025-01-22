В Пермском крае более 2,6 тысяч жителей переехали из аварийного жилья

На территории Пермского края в 2024 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальных программ по расселению граждан из аварийного жилья было расселено более 2,6 тысяч человек. Жители переехали из зданий общей площадью 42,1 тысячи квадратных метров.
«Специально для переселения людей из аварийного фонда были построены 10-этажные дома по адресам Маяковского 54, 57. Строительство было завершено в 2024 году. Многоквартирные дома рассчитаны на 250 квартир разных видов. Сейчас ведется заселение этих домов. Граждане уже получили ключи от 431 жилого помещения», — сообщается на официальном сайте администрации Перми.
В рамках программ расселения, в 2024 году началось заселение нового муниципального дома по улице Чайковского, 11, который был введен в эксплуатацию в конце 2023 года. Продолжается строительство ЖК на улице Нейвинской, 3а, завершение которого планируется в 2025 году.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Кунгуре (Пермский край) на улице Свердлова, 31 завершили строительство дома, в который переедут жильцы аварийных домов. Новые квартиры получат 643 человека.
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