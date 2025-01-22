Кофейню для студентов продают в центре Челябинска за два миллиона рублей

В Челябинске выставлена на продажу кофейня, расположенная в центре города возле педуниверситета (ЮУрГГПУ) за два миллиона рублей. Об этом говорится на интернет-площадке объявлений.
«Заведение успешно функционирует уже в течение пяти лет и пользуется популярностью. Кофейня предлагает как услуги выноса, так и предусмотренные восемь посадочных мест для гостей. Стоимость два миллиона рублей», — сообщается на сайте «Авито».
Арендная плата за помещение составляет 70 тысяч рублей в месяц. Все необходимое оборудование кофейни и мебель находятся в собственности. Причина продажи — расширение бизнеса, отмечает владелец кофейни.
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