22 января 2025

Кофейню для студентов продают в центре Челябинска за два миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня находится возле здания педуниверситета
Кофейня находится возле здания педуниверситета Фото:

В Челябинске выставлена на продажу кофейня, расположенная в центре города возле педуниверситета (ЮУрГГПУ) за два миллиона рублей. Об этом говорится на интернет-площадке объявлений.

«Заведение успешно функционирует уже в течение пяти лет и пользуется популярностью. Кофейня предлагает как услуги выноса, так и предусмотренные восемь посадочных мест для гостей. Стоимость два миллиона рублей», — сообщается на сайте «Авито».

Арендная плата за помещение составляет 70 тысяч рублей в месяц. Все необходимое оборудование кофейни и мебель находятся в собственности. Причина продажи — расширение бизнеса, отмечает владелец кофейни. 

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В Челябинске выставлена на продажу кофейня, расположенная в центре города возле педуниверситета (ЮУрГГПУ) за два миллиона рублей. Об этом говорится на интернет-площадке объявлений. «Заведение успешно функционирует уже в течение пяти лет и пользуется популярностью. Кофейня предлагает как услуги выноса, так и предусмотренные восемь посадочных мест для гостей. Стоимость два миллиона рублей», — сообщается на сайте «Авито». Арендная плата за помещение составляет 70 тысяч рублей в месяц. Все необходимое оборудование кофейни и мебель находятся в собственности. Причина продажи — расширение бизнеса, отмечает владелец кофейни. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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