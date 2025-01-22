22 января 2025

Тюменцев ожидает солнечный и морозный день

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 23 января осадков не ожидается
В Тюмени 23 января осадков не ожидается Фото:

В Тюмени 23 января ожидается до -24 градусов. Мороз будет сопровождать солнечная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени 23 января температура наружного воздуха составит от -20 до -24 градусов. Безоблачно, без осадков», — написано на сайте.

Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 64%.

Актировка в Тюмени

Сегодня в столице региона отменяются занятия у учеников с 1-го по 4-й класс первой смены. Это связано с низкой температурой. 

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В Тюмени 23 января ожидается до -24 градусов. Мороз будет сопровождать солнечная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени 23 января температура наружного воздуха составит от -20 до -24 градусов. Безоблачно, без осадков», — написано на сайте. Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 64%. Актировка в Тюмени Сегодня в столице региона отменяются занятия у учеников с 1-го по 4-й класс первой смены. Это связано с низкой температурой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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