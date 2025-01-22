Тюменцев ожидает солнечный и морозный день

В Тюмени 23 января осадков не ожидается
В Тюмени 23 января ожидается до -24 градусов. Мороз будет сопровождать солнечная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 23 января температура наружного воздуха составит от -20 до -24 градусов. Безоблачно, без осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 64%.
Актировка в Тюмени
Сегодня в столице региона отменяются занятия у учеников с 1-го по 4-й класс первой смены. Это связано с низкой температурой.
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