В Лос-Анджелесе зарегистрирован мощный лесной пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь пожара более 20 квадратных километров (архивное фото)
Площадь пожара более 20 квадратных километров (архивное фото) Фото:

В округе Лос-Анджелес возник новый лесной пожар, охвативший более 20 квадратных километров территории. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния. 

«Название: пожар „Хьюз“. Место: трасса Лейк-Хьюз, у озера Кастаик. Дата начала: 22 января 2025 года. Размер: 5 054 акра (около 20,5 квадратных километра— прим. URA.RU)», — сообщается на сайте департамента. В связи с пожаром были проведены эвакуации в ряде близлежащих районов для обеспечения безопасности населения.

Лесные пожары охватили Лос-Анджелес с 7 января, огонь распространился на территорию свыше 1,3 тысяч гектаров. Из-за сильных ветров и продолжительной засухи огненная стихия приблизилась к престижному району Пасифик-Палисейдс, где стоят дома американских знаменитостей. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации.

Из-за пожара свой дом потеряли американский комик и режиссер Билли Кристал, светская львица Пэрис Хилтон, актеры Кэмерон Мэтисон и Марк Хэмилл и некоторые другие. Подробнее о том, чьи жилища пострадали в результате природной стихии — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В округе Лос-Анджелес возник новый лесной пожар, охвативший более 20 квадратных километров территории. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния.  «Название: пожар „Хьюз“. Место: трасса Лейк-Хьюз, у озера Кастаик. Дата начала: 22 января 2025 года. Размер: 5 054 акра (около 20,5 квадратных километра— прим. URA.RU)», — сообщается на сайте департамента. В связи с пожаром были проведены эвакуации в ряде близлежащих районов для обеспечения безопасности населения. Лесные пожары охватили Лос-Анджелес с 7 января, огонь распространился на территорию свыше 1,3 тысяч гектаров. Из-за сильных ветров и продолжительной засухи огненная стихия приблизилась к престижному району Пасифик-Палисейдс, где стоят дома американских знаменитостей. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за пожара свой дом потеряли американский комик и режиссер Билли Кристал, светская львица Пэрис Хилтон, актеры Кэмерон Мэтисон и Марк Хэмилл и некоторые другие. Подробнее о том, чьи жилища пострадали в результате природной стихии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...