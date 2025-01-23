В Лос-Анджелесе зарегистрирован мощный лесной пожар

В округе Лос-Анджелес возник новый лесной пожар, охвативший более 20 квадратных километров территории. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния.
«Название: пожар „Хьюз“. Место: трасса Лейк-Хьюз, у озера Кастаик. Дата начала: 22 января 2025 года. Размер: 5 054 акра (около 20,5 квадратных километра— прим. URA.RU)», — сообщается на сайте департамента. В связи с пожаром были проведены эвакуации в ряде близлежащих районов для обеспечения безопасности населения.
Лесные пожары охватили Лос-Анджелес с 7 января, огонь распространился на территорию свыше 1,3 тысяч гектаров. Из-за сильных ветров и продолжительной засухи огненная стихия приблизилась к престижному району Пасифик-Палисейдс, где стоят дома американских знаменитостей. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации.
Из-за пожара свой дом потеряли американский комик и режиссер Билли Кристал, светская львица Пэрис Хилтон, актеры Кэмерон Мэтисон и Марк Хэмилл и некоторые другие. Подробнее о том, чьи жилища пострадали в результате природной стихии — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.