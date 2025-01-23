Долги сбежавшего из России Смольянинова* достигли сотен тысяч рублей

Долг актера Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) за последние шесть месяцев увеличился на 50 тысяч рублей. Теперь его задолженность превышает 200 тысяч рублей, свидетельствуют официальные документы.
«Долг уехавшего после начала СВО актера Артура Смольянинова вырос на 50 тысяч рублей за полгода и превысил 200 тысяч рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на тексты. Документы есть в распоряжении агентства.
В июле 2024 года общая сумма долга Смольянинова составляла 164 тысячи рублей, в том числе почти 100 тысяч рублей — это задолженность по кредиту. На текущий момент общая сумма долга актера по кредитам и неоплаченным штрафам составляет приблизительно 216 тысяч рублей.
Кроме кредитных обязательств, на Смольянинова оформлен штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, полученный в 2022 году. Также на его имя зарегистрировано 28 неоплаченных штрафов от ГИБДД на сумму 41,5 тысячи рублей.
Ранее актер Артур Смольянинов, обвиняемый в распространении недостоверной информации о ВС РФ и подстрекательстве к ненависти, отказался обжаловать заочное решение суда об его аресте, пишет RT. Судебное постановление о применении к Смольянинову меры пресечения в форме заочного ареста вступило в силу в начале ноября 2024 года.
*Артур Смольянинов признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.