Курганский лесопромышленник после скандала с рабочими закрывает бизнес в Тюмени

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Курганский лесопромышленник банкротит фирму в Тюмени
Курганский лесопромышленник банкротит фирму в Тюмени Фото:

Курганский лесопромышленник Юрий Миллер после скандала с невыплатой зарплат 66 работникам решил обанкротить торговое предприятие в Тюмени. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. Это уже третья фирма, от которой он пытается избавиться.

«Лесопромышленник начал избавляться от бизнеса в Тюмени. Подал на банкротство торговой компании», — сообщает источник.

Согласно данным судебной картотеки, Миллер подал иск о признании своей фирмы «Микрон» банкротом. Сумма исковых требований — 20 млн рублей. Ранее он уже начал банкротить два лесоперерабатывающих предприятия в Катайском округе — ПК «МИГ» и «УралСибЛес».

Ранее URA.RU сообщало, что курганский бизнесмен Миллер месяцами не платил зарплату десяткам работников. После жалоб прокуратура заставила его выплатить деньги рабочим на сумму более двух млн рублей. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело.

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Курганский лесопромышленник Юрий Миллер после скандала с невыплатой зарплат 66 работникам решил обанкротить торговое предприятие в Тюмени. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. Это уже третья фирма, от которой он пытается избавиться. «Лесопромышленник начал избавляться от бизнеса в Тюмени. Подал на банкротство торговой компании», — сообщает источник. Согласно данным судебной картотеки, Миллер подал иск о признании своей фирмы «Микрон» банкротом. Сумма исковых требований — 20 млн рублей. Ранее он уже начал банкротить два лесоперерабатывающих предприятия в Катайском округе — ПК «МИГ» и «УралСибЛес». Ранее URA.RU сообщало, что курганский бизнесмен Миллер месяцами не платил зарплату десяткам работников. После жалоб прокуратура заставила его выплатить деньги рабочим на сумму более двух млн рублей. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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