Курганский лесопромышленник после скандала с рабочими закрывает бизнес в Тюмени

Курганский лесопромышленник Юрий Миллер после скандала с невыплатой зарплат 66 работникам решил обанкротить торговое предприятие в Тюмени. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. Это уже третья фирма, от которой он пытается избавиться.
«Лесопромышленник начал избавляться от бизнеса в Тюмени. Подал на банкротство торговой компании», — сообщает источник.
Согласно данным судебной картотеки, Миллер подал иск о признании своей фирмы «Микрон» банкротом. Сумма исковых требований — 20 млн рублей. Ранее он уже начал банкротить два лесоперерабатывающих предприятия в Катайском округе — ПК «МИГ» и «УралСибЛес».
Ранее URA.RU сообщало, что курганский бизнесмен Миллер месяцами не платил зарплату десяткам работников. После жалоб прокуратура заставила его выплатить деньги рабочим на сумму более двух млн рублей. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело.
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