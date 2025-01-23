Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены удерживать занятую часть Курской области в течение 100 дней. Это время будет использовано для давления и переговоров. Об этом сообщил член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов.
«ВСУ удерживают один из районов Курской области <...> Вот поэтому эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать. Украинцы эти 100 дней будут стараться быть не выбитыми из этого одного из районов Курской области», — заявил Арзанов в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что во время этого развернутся переговоры, в рамках которых будут предприниматься попытки убедить Россию в необходимости прекращения конфликта, его «замораживания», а также в проведении различных выборов или референдумов. То есть, будут предприняты все возможные усилия, чтобы «вводить нас в заблуждение», говорит Арзанов.
Полковник также отметил, что ожидает ужесточения боевых действий в Курской области. В то же время он указал, что для украинского командования ДНР считается потерянным регионом и предположил, что ВСУ могут применять тактику выжженной земли при отступлении.
Арзанов подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, при соответствующем желании, мог бы прекратить боевые действия в Донбассе в течение 24 часов, как это было заявлено в ходе его предвыборной кампании. Он указал, что вся тяжелая военная техника, полученная Украиной из советского наследия, либо уничтожена, либо выведена из строя. Также были повреждены заводы по ремонту вооружений вследствие авиационных и ракетных ударов. В настоящее время ВСУ полностью зависят от военных поставок со стороны западных стран.
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