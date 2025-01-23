Каких витаминов чаще всего не хватает россиянам

У россиян зачастую наблюдается дефицит витамина D и йода, что может негативно сказываться на функционировании эндокринной системы и щитовидной железы. Об этом заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева.
«Россияне склонны иметь дефицит витамина D и йода», — подчеркнула Ораева, ее слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По ее словам, для поддержания здоровья необходимо уделять внимание дополнению диеты необходимыми витаминами и минералами. Врач также рекомендовала рыбий жир как альтернативу употреблению жирной рыбы и обратила внимание на частый дефицит кальция, особенно у людей, отказывающихся от молочных продуктов.
Кроме того, Ширин Ораева предостерегла от бесконтрольного приема витаминных добавок. По ее мнению, необходимо принимать витамины строго по назначению врача после проведения соответствующих анализов, чтобы избежать возможных последствий от неправильного их употребления.
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