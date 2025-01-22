22 января 2025

Челябинцы экспортировали в Китай лапки птицы и в Монголию — комбикорм

© Служба новостей «URA.RU»
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В Китай отправилось 27 тонн куриных лапок
В Китай отправилось 27 тонн куриных лапок Фото:

Предприятия Челябинской области с начала года экспортировали в Китай куриные субпродукты и комбикорм — в Монголию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, прежде продукция прошла лабораторные испытания.

«Должностные лица проконтролировали две партии подконтрольной продукции для экспорта. „Союзпищепром“ отправил в Монголию первую партию комбикорма общим весом 65 тонн, „Магнитогорский птицеводческий комплекс“ — 27 тонн лапок куриных в Китай», — рассказали в Россельхознадзоре.

Товар соответствуют международным стандартам и требованиям стран-импортеров. Для оформления использовали электронные системы, что ускорило процесс выдачи всех необходимых сертификатов.

Это первые партии экспортируемой продукции из Челябинской области в 2025 году, которые были отгружены при полном таможенном оформлении. В 2024 году под эгидой Россельхознадзора отправлено 683,6 тонны животноводческой продукции.

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Предприятия Челябинской области с начала года экспортировали в Китай куриные субпродукты и комбикорм — в Монголию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, прежде продукция прошла лабораторные испытания. «Должностные лица проконтролировали две партии подконтрольной продукции для экспорта. „Союзпищепром“ отправил в Монголию первую партию комбикорма общим весом 65 тонн, „Магнитогорский птицеводческий комплекс“ — 27 тонн лапок куриных в Китай», — рассказали в Россельхознадзоре. Товар соответствуют международным стандартам и требованиям стран-импортеров. Для оформления использовали электронные системы, что ускорило процесс выдачи всех необходимых сертификатов. Это первые партии экспортируемой продукции из Челябинской области в 2025 году, которые были отгружены при полном таможенном оформлении. В 2024 году под эгидой Россельхознадзора отправлено 683,6 тонны животноводческой продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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