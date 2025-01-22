Челябинским финансистам и юристам искать работу сложней всего

В 2025 году финансистам, энергетикам и юристам в Челябинской области искать новое место работы будет сложнее всего. В этом уверены участники опроса. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «„Зарплата.ру“, в половине случаев отправляться на поиски сотрудников вынуждает низкая зарплата.
«Труднее всего в ближайшее время будет найти работу в таких сферах, как энергетика, добыча сырья, финансы и юриспруденция. Напротив, легче, по мнению респондентов, искать работодателя будет рабочим, в промышленности, сфере услуг и продажах», — сообщили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Желание больше получать стало не единственной причиной рассматривать предложения работодателей. Среди других оснований для этого респонденты указали стремление к карьерному росту (30%), сложности с руководством (19%) и проблемы с выплатами зарплаты (12%). Еще 3% пожаловались на плохие отношения с коллективом. Среди причин назывались также желание получить новую квалификацию и закрытие фирмы.
Опрос показал, что поиском новой работы в настоящее время заняты 27% его участников. Еще 38% начало года сочли благоприятным временем для смены компании. При этом 40% респондентов заявили, что имеют востребованную специальность, и сезонность при поисках работы на них не влияет.
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