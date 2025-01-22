Движение трамваев и троллейбусов встало в Екатеринбурге

23 января 2025 в 09:47 Размер текста - 17 +

Движение транспорта задержали больше чем на час (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге ранним утром 23 января трамваи и троллейбусы встали на остановках «40 лет ВЛКСМ» и «Академическая». Это случилось из-за сбоя напряжения на линии, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Задержались трамваи №№8, 12, 13, 15, 23 и троллейбусы №32 и 36», — следует из поста. Движение троллейбусов возобновили через 42 минуты, а трамваев — через один час и 12 минут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что земляная защита на тяговой подстанции №9 сработала в 07:25. После этого общественный транспорт остановился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ранним утром 23 января трамваи и троллейбусы встали на остановках «40 лет ВЛКСМ» и «Академическая». Это случилось из-за сбоя напряжения на линии, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Задержались трамваи №№8, 12, 13, 15, 23 и троллейбусы №32 и 36», — следует из поста. Движение троллейбусов возобновили через 42 минуты, а трамваев — через один час и 12 минут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что земляная защита на тяговой подстанции №9 сработала в 07:25. После этого общественный транспорт остановился.