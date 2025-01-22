22 января 2025

Движение трамваев и троллейбусов встало в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Утренний снег. Екатеринбург , светофор, зеленый свет, общественный транспорт, пешеходы, трамвай
Движение транспорта задержали больше чем на час (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ранним утром 23 января трамваи и троллейбусы встали на остановках «40 лет ВЛКСМ» и «Академическая». Это случилось из-за сбоя напряжения на линии, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

«Задержались трамваи №№8, 12, 13, 15, 23 и троллейбусы №32 и 36», — следует из поста. Движение троллейбусов возобновили через 42 минуты, а трамваев — через один час и 12 минут.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что земляная защита на тяговой подстанции №9 сработала в 07:25. После этого общественный транспорт остановился.

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В Екатеринбурге ранним утром 23 января трамваи и троллейбусы встали на остановках «40 лет ВЛКСМ» и «Академическая». Это случилось из-за сбоя напряжения на линии, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Задержались трамваи №№8, 12, 13, 15, 23 и троллейбусы №32 и 36», — следует из поста. Движение троллейбусов возобновили через 42 минуты, а трамваев — через один час и 12 минут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что земляная защита на тяговой подстанции №9 сработала в 07:25. После этого общественный транспорт остановился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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