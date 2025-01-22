Движение трамваев и троллейбусов встало в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ранним утром 23 января трамваи и троллейбусы встали на остановках «40 лет ВЛКСМ» и «Академическая». Это случилось из-за сбоя напряжения на линии, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.
«Задержались трамваи №№8, 12, 13, 15, 23 и троллейбусы №32 и 36», — следует из поста. Движение троллейбусов возобновили через 42 минуты, а трамваев — через один час и 12 минут.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что земляная защита на тяговой подстанции №9 сработала в 07:25. После этого общественный транспорт остановился.
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