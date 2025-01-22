22 января 2025

Тысячи мигрантов-нелегалов выдворили на родину из Свердловской области

Приставы выдворили на родину из Свердловской области более 4200 иностранцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего приставы выявили нелегальных граждан Таджикистана Фото:

Судебные приставы Свердловской области за 2024 год отправили на родину более 4200 нелегальных мигрантов, что на 1872 человека больше в сравнении с 2023-м. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России.

«Более всего выдворено за 2024 год: 1627 граждан Таджикистана, 1531 гражданин Узбекистана, Кыргызстана — 785, Азербайджана — 117. Менее всего по 1-6 граждан Сенегала, Вьетнама, Грузии, Египта, Камеруна, Конго, КНР», — пояснили в ведомстве. Все иностранцы приехали в регион на заработки.

Помимо постановления о выдворении, суд оштрафовал каждого нелегала. Выезда на родину они ждали в центрах временного содержания иностранцев, которые подлежат депортации.

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Судебные приставы Свердловской области за 2024 год отправили на родину более 4200 нелегальных мигрантов, что на 1872 человека больше в сравнении с 2023-м. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России. «Более всего выдворено за 2024 год: 1627 граждан Таджикистана, 1531 гражданин Узбекистана, Кыргызстана — 785, Азербайджана — 117. Менее всего по 1-6 граждан Сенегала, Вьетнама, Грузии, Египта, Камеруна, Конго, КНР», — пояснили в ведомстве. Все иностранцы приехали в регион на заработки. Помимо постановления о выдворении, суд оштрафовал каждого нелегала. Выезда на родину они ждали в центрах временного содержания иностранцев, которые подлежат депортации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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