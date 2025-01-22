Тысячи мигрантов-нелегалов выдворили на родину из Свердловской области

Приставы выдворили на родину из Свердловской области более 4200 иностранцев

23 января 2025 в 10:01 Размер текста - 17 +

Больше всего приставы выявили нелегальных граждан Таджикистана Фото: Илья Московец © URA.RU Судебные приставы Свердловской области за 2024 год отправили на родину более 4200 нелегальных мигрантов, что на 1872 человека больше в сравнении с 2023-м. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России. «Более всего выдворено за 2024 год: 1627 граждан Таджикистана, 1531 гражданин Узбекистана, Кыргызстана — 785, Азербайджана — 117. Менее всего по 1-6 граждан Сенегала, Вьетнама, Грузии, Египта, Камеруна, Конго, КНР», — пояснили в ведомстве. Все иностранцы приехали в регион на заработки. Помимо постановления о выдворении, суд оштрафовал каждого нелегала. Выезда на родину они ждали в центрах временного содержания иностранцев, которые подлежат депортации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы Свердловской области за 2024 год отправили на родину более 4200 нелегальных мигрантов, что на 1872 человека больше в сравнении с 2023-м. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России. «Более всего выдворено за 2024 год: 1627 граждан Таджикистана, 1531 гражданин Узбекистана, Кыргызстана — 785, Азербайджана — 117. Менее всего по 1-6 граждан Сенегала, Вьетнама, Грузии, Египта, Камеруна, Конго, КНР», — пояснили в ведомстве. Все иностранцы приехали в регион на заработки. Помимо постановления о выдворении, суд оштрафовал каждого нелегала. Выезда на родину они ждали в центрах временного содержания иностранцев, которые подлежат депортации.