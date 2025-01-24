Врач из Екатеринбурга потерял две квартиры и попал в приют для бездомных. Фото, видео

Мошенники прикинулись полицейскими и лишили свердловского медика квартир

25 января 2025 в 11:12 Размер текста - 17 +

Денис Сизов лишился всего своего имущества из-за мошенников Фото: Илья Московец © URA.RU Денис Сизов, проработавший почти 25 лет рентгенлаборантом высшей категории в 27-й больнице Екатеринбурга (ныне ЦГБ №1), из-за мошенников остался без крыши над головой и попал в приют для бездомных. Как это вышло, он рассказал URA.RU. Нашему герою 50 лет. Он еще в детстве решил стать медиком, пойти по стопам матери (работала старшим рентген-лаборантом). В 1989 году Денис поступил в Свердловский областной медколледж, а в 1992-м он устроился санитаром в хирургическое отделение 27-й больницы. Позже стал медбратом в эндоскопическом кабинете в отделении лучевой диагностики. Впоследствии Денис получил сертификат рентген-лаборанта. В 2016 году — после почти 25 лет работы в этом учреждении — он уволился. Сизов долгие годы проработал рентген-лаборантом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «В больнице установили дорогую цифровую технику, но вместе с этим ввели обязательный план по числу пациентов. Из-за высокой нагрузки техника часто ломалась, а ремонт затягивался на недели, что приводило к росту очередей. Это вызывало недовольство как у начальства, так и у пациентов. Работал в кабинете один. Поняв, что дальше так не могу, решил уйти. На тот момент „вредный“ стаж уже был выработан, поэтому нашел возможность подработки неофициально. Так все и произошло», — объяснил Денис (далее в тексте — его цитаты). С 2016-го он трудился подсобным рабочим, полтора года трудился в роддоме больницы ГКБ №40 в Екатеринбурге. В 2020 году у Дениса умерла мать, в наследство от нее досталась квартира на улице Амундсена. А спустя год Денис купил студию в микрорайоне Компрессорный, которую начал сдавать, обеспечивая себе стабильный доход. «Смерть мамы сильно меня выбила из колеи. Почти год я просто слушал музыку, читал книги и пробовал готовить что-то новое. Однако со временем такая пассивность начала тяготить, и я нашел халтуру и вернулся к работе». Денис лишился двух квартир и теперь единственным его прибежищем является место в приюте для бездомных Фото: Илья Московец © URA.RU В конце ноября 2024-го Сизову позвонили с неизвестного номера, представились сотрудником телекоммуникационной компании «Билайн» и выманили код из СМС. Это позволило злоумышленникам получить доступ к аккаунту Дениса на портале «Госуслуг» и оформить крупный кредит. Затем мошенники, притворившись сотрудниками Центробанка, связались с ним снова. Один из них, представляясь «полицейским из московского ОБЭП», провел видеозвонок, создав иллюзию достоверности: форма, погоны, шевроны, даже удостоверение. Под предлогом защиты имущества мошенники убедили мужчину продать свои квартиры. «Вырученные 6,3 миллиона рублей я перевел на „безопасный“ счет, поверив мошенникам, сообщившим, что операция успешна, а злоумышленники якобы пойманы. Но вскоре никто из „полицейских“ и „сотрудников Центробанка“ не отвечал. Поняв, что произошло, я обратился в полицию». Когда новые владельцы попросили освободить квартиру на Амундсена, екатеринбуржец ушел молча, оставив мебель и технику. Единственное, что его волновало, — уникальная коллекция книг и пластинок, которые он собирал долгие годы, посещая концерты и собирая автографы. Новых хозяев он попросил лишь временно не трогать книги. Потеряв жилье и накопления, Денис остался с долгами и пенсией в 14 тысяч рублей. Денис верит, что сможет выбраться из сложившейся ситуации Фото: Илья Московец © URA.RU В интернете он нашел телефон соцслужбы, где ему сообщили адрес приюта для бездомных «Дари добро». Новый год Денис уже встретил там. «Денис Борисович остается оптимистом, надеясь на окончание черной полосы. Любит читать. Основная проблема — из его пенсии вычитают значительные суммы за кредит, который он не оформлял, а это неприятно», — рассказала журналисту руководитель приюта Ольга Бахтина. «Он будет находиться в приюте столько, сколько потребуется», — заверила она. Денис сейчас совершенно один. Ранее у него была гражданская жена, они воспитывали двух дочерей. Но много лет назад женщина с детьми эмигрировала в Германию. Денис не поехал с ними, поскольку не хотел оставлять маму. «У меня из близких родных осталась только семья двоюродного брата. Его дочь, моя племянница, готова меня приютить, но с условием, что я найду работу. Мне неловко беспокоить родственников, у них и так свои дела и заботы. Я верю, что смогу выбраться из приюта и снять себе жилье». В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Мошенники постоянно меняют способы обмана граждан. При этом хотелось бы подчеркнуть, что при всей изощренности мошенников противодействовать им можно с помощью самых простых правил: не разговаривать с незнакомцами по телефону, не сообщать никаких персональных данных, не переводить и не передавать деньги, перепроверять всю поступающую по телефону информацию лично», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Денис Сизов, проработавший почти 25 лет рентгенлаборантом высшей категории в 27-й больнице Екатеринбурга (ныне ЦГБ №1), из-за мошенников остался без крыши над головой и попал в приют для бездомных. Как это вышло, он рассказал URA.RU. Нашему герою 50 лет. Он еще в детстве решил стать медиком, пойти по стопам матери (работала старшим рентген-лаборантом). В 1989 году Денис поступил в Свердловский областной медколледж, а в 1992-м он устроился санитаром в хирургическое отделение 27-й больницы. Позже стал медбратом в эндоскопическом кабинете в отделении лучевой диагностики. Впоследствии Денис получил сертификат рентген-лаборанта. В 2016 году — после почти 25 лет работы в этом учреждении — он уволился. «В больнице установили дорогую цифровую технику, но вместе с этим ввели обязательный план по числу пациентов. Из-за высокой нагрузки техника часто ломалась, а ремонт затягивался на недели, что приводило к росту очередей. Это вызывало недовольство как у начальства, так и у пациентов. Работал в кабинете один. Поняв, что дальше так не могу, решил уйти. На тот момент „вредный“ стаж уже был выработан, поэтому нашел возможность подработки неофициально. Так все и произошло», — объяснил Денис (далее в тексте — его цитаты). С 2016-го он трудился подсобным рабочим, полтора года трудился в роддоме больницы ГКБ №40 в Екатеринбурге. В 2020 году у Дениса умерла мать, в наследство от нее досталась квартира на улице Амундсена. А спустя год Денис купил студию в микрорайоне Компрессорный, которую начал сдавать, обеспечивая себе стабильный доход. «Смерть мамы сильно меня выбила из колеи. Почти год я просто слушал музыку, читал книги и пробовал готовить что-то новое. Однако со временем такая пассивность начала тяготить, и я нашел халтуру и вернулся к работе». В конце ноября 2024-го Сизову позвонили с неизвестного номера, представились сотрудником телекоммуникационной компании «Билайн» и выманили код из СМС. Это позволило злоумышленникам получить доступ к аккаунту Дениса на портале «Госуслуг» и оформить крупный кредит. Затем мошенники, притворившись сотрудниками Центробанка, связались с ним снова. Один из них, представляясь «полицейским из московского ОБЭП», провел видеозвонок, создав иллюзию достоверности: форма, погоны, шевроны, даже удостоверение. Под предлогом защиты имущества мошенники убедили мужчину продать свои квартиры. «Вырученные 6,3 миллиона рублей я перевел на „безопасный“ счет, поверив мошенникам, сообщившим, что операция успешна, а злоумышленники якобы пойманы. Но вскоре никто из „полицейских“ и „сотрудников Центробанка“ не отвечал. Поняв, что произошло, я обратился в полицию». Когда новые владельцы попросили освободить квартиру на Амундсена, екатеринбуржец ушел молча, оставив мебель и технику. Единственное, что его волновало, — уникальная коллекция книг и пластинок, которые он собирал долгие годы, посещая концерты и собирая автографы. Новых хозяев он попросил лишь временно не трогать книги. Потеряв жилье и накопления, Денис остался с долгами и пенсией в 14 тысяч рублей. В интернете он нашел телефон соцслужбы, где ему сообщили адрес приюта для бездомных «Дари добро». Новый год Денис уже встретил там. «Денис Борисович остается оптимистом, надеясь на окончание черной полосы. Любит читать. Основная проблема — из его пенсии вычитают значительные суммы за кредит, который он не оформлял, а это неприятно», — рассказала журналисту руководитель приюта Ольга Бахтина. «Он будет находиться в приюте столько, сколько потребуется», — заверила она. Денис сейчас совершенно один. Ранее у него была гражданская жена, они воспитывали двух дочерей. Но много лет назад женщина с детьми эмигрировала в Германию. Денис не поехал с ними, поскольку не хотел оставлять маму. «У меня из близких родных осталась только семья двоюродного брата. Его дочь, моя племянница, готова меня приютить, но с условием, что я найду работу. Мне неловко беспокоить родственников, у них и так свои дела и заботы. Я верю, что смогу выбраться из приюта и снять себе жилье». В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Мошенники постоянно меняют способы обмана граждан. При этом хотелось бы подчеркнуть, что при всей изощренности мошенников противодействовать им можно с помощью самых простых правил: не разговаривать с незнакомцами по телефону, не сообщать никаких персональных данных, не переводить и не передавать деньги, перепроверять всю поступающую по телефону информацию лично», — отметили в ведомстве.