Жителей пригорода Екатеринбурга оставили без тепла в лютый мороз

В поселке Новоберезовский (Свердловская область, Березовский) ночью 23 января случилась аварийная остановка котельной из-за перемерзшего трубопровода, что привело к отключению отопления. Об этом рассказал глава Березовского Евгений Писцов.
«Ночью произошла аварийная остановка котельной в Новоберезовском — перемерз трубопровод холодной воды. Запитали по временной схеме, один из двух котлов запущен, но температура теплоносителя пока ниже нормативного», — написал мэр в своем telegram-канале.
По его словам, две аварийные бригады уже выехали устранять неполадки. Сейчас перед ними стоит задача — до конца рабочего дня перейти в штатный режим отопления.
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