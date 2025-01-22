Жителей пригорода Екатеринбурга оставили без тепла в лютый мороз

Жители поселка Новоберезовский лишились тепла из-за перемерзшего трубопровода

23 января 2025 в 10:40 Размер текста - 17 +

Отопление пропало ночью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Новоберезовский (Свердловская область, Березовский) ночью 23 января случилась аварийная остановка котельной из-за перемерзшего трубопровода, что привело к отключению отопления. Об этом рассказал глава Березовского Евгений Писцов. «Ночью произошла аварийная остановка котельной в Новоберезовском — перемерз трубопровод холодной воды. Запитали по временной схеме, один из двух котлов запущен, но температура теплоносителя пока ниже нормативного», — написал мэр в своем telegram-канале. По его словам, две аварийные бригады уже выехали устранять неполадки. Сейчас перед ними стоит задача — до конца рабочего дня перейти в штатный режим отопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Новоберезовский (Свердловская область, Березовский) ночью 23 января случилась аварийная остановка котельной из-за перемерзшего трубопровода, что привело к отключению отопления. Об этом рассказал глава Березовского Евгений Писцов. «Ночью произошла аварийная остановка котельной в Новоберезовском — перемерз трубопровод холодной воды. Запитали по временной схеме, один из двух котлов запущен, но температура теплоносителя пока ниже нормативного», — написал мэр в своем telegram-канале. По его словам, две аварийные бригады уже выехали устранять неполадки. Сейчас перед ними стоит задача — до конца рабочего дня перейти в штатный режим отопления.