22 января 2025

Жителей пригорода Екатеринбурга оставили без тепла в лютый мороз

Жители поселка Новоберезовский лишились тепла из-за перемерзшего трубопровода
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление пропало ночью Фото:

В поселке Новоберезовский (Свердловская область, Березовский) ночью 23 января случилась аварийная остановка котельной из-за перемерзшего трубопровода, что привело к отключению отопления. Об этом рассказал глава Березовского Евгений Писцов.

«Ночью произошла аварийная остановка котельной в Новоберезовском — перемерз трубопровод холодной воды. Запитали по временной схеме, один из двух котлов запущен, но температура теплоносителя пока ниже нормативного», — написал мэр в своем telegram-канале.

По его словам, две аварийные бригады уже выехали устранять неполадки. Сейчас перед ними стоит задача — до конца рабочего дня перейти в штатный режим отопления.

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В поселке Новоберезовский (Свердловская область, Березовский) ночью 23 января случилась аварийная остановка котельной из-за перемерзшего трубопровода, что привело к отключению отопления. Об этом рассказал глава Березовского Евгений Писцов. «Ночью произошла аварийная остановка котельной в Новоберезовском — перемерз трубопровод холодной воды. Запитали по временной схеме, один из двух котлов запущен, но температура теплоносителя пока ниже нормативного», — написал мэр в своем telegram-канале. По его словам, две аварийные бригады уже выехали устранять неполадки. Сейчас перед ними стоит задача — до конца рабочего дня перейти в штатный режим отопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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