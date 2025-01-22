22 января 2025

Свердловского маньяка из 90-х поймали на Дальнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанному мужчине 53 года
Задержанному мужчине 53 года Фото:

Свердловчанина Виктора П., подозреваемого в семи убийствах в 1990-х, задержали в Благовещенске. Его уже доставили в Каменск-Уральский для избрания меры пресечения, сказал источник URA.RU.

«Сейчас силовики смогли его вычислить по ДНК через родственников. При этом он и в 90-х был в числе подозреваемых», — сообщил инсайдер агентства.

По данным URA.RU, Виктору 53 года. В областном СКР тему не комментируют.

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Свердловчанина Виктора П., подозреваемого в семи убийствах в 1990-х, задержали в Благовещенске. Его уже доставили в Каменск-Уральский для избрания меры пресечения, сказал источник URA.RU. «Сейчас силовики смогли его вычислить по ДНК через родственников. При этом он и в 90-х был в числе подозреваемых», — сообщил инсайдер агентства. По данным URA.RU, Виктору 53 года. В областном СКР тему не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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