Свердловского маньяка из 90-х поймали на Дальнем Востоке

Задержанному мужчине 53 года
Свердловчанина Виктора П., подозреваемого в семи убийствах в 1990-х, задержали в Благовещенске. Его уже доставили в Каменск-Уральский для избрания меры пресечения, сказал источник URA.RU.
«Сейчас силовики смогли его вычислить по ДНК через родственников. При этом он и в 90-х был в числе подозреваемых», — сообщил инсайдер агентства.
По данным URA.RU, Виктору 53 года. В областном СКР тему не комментируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!