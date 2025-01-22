Пермяки пережили самую холодную ночь месяца

Температура воздуха в Пермском крае минувшей ночью опускалась до -30 градусов. Такая отметка наблюдалась на севере — в поселке Вая. По данным метеорологов, ночь на 23 января стала самой холодной в регионе в этом месяце.
«Ночь на 23 января стала самой холодной в нынешнем январе в Пермском крае, и судя по среднесрочным прогнозам, останется такой до конца месяца. По краю холоднее всего было в Осе (-29) и в Вае (-30). В Перми отмечен минимум -21,5 — пока самый низкий с начала зимы», — сообщает ГИС центр Пермского университета в Telegram.
Синоптики отмечают, что скоро потеплеет. В последнюю неделю января даже возможны оттепели. С учетом погоды начала месяца, январь 2025 года в Прикамье войдет в четверку самых теплых в истории.
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