Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин переехал в Москву, где собирается работать политтехнологом на предвыборных кампаниях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Чебыкин перебрался в столицу. Там он планирует работать политтехнологом», — сообщил инсайдер. Другой источник отметил, что до этого он успел продать квартиру в центре города.
Экс-чиновник переоформил свое ИП из Кургана в Москву. Им были представлены сведения в ФНС о регистрации физлица по месту жительства в поселении Воскресенское, которое находится под столицей. Корреспондент URA.RU обратился к Чебыкину за комментарием в одном из мессенджеров. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что Чебыкин может уехать работать в северные регионы политтехнологом. Бывший чиновник имеет хороший бэкграунд и опыт в предвыборных технологиях.
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