23 января 2025

Курганский экс-замгубернатора Чебыкин переехал в Москву работать политтехнологом. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-чиновник Сергей Чебыкин перебрался в Москву
Экс-чиновник Сергей Чебыкин перебрался в Москву Фото:

Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин переехал в Москву, где собирается работать политтехнологом на предвыборных кампаниях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«Чебыкин перебрался в столицу. Там он планирует работать политтехнологом», — сообщил инсайдер. Другой источник отметил, что до этого он успел продать квартиру в центре города.

Экс-чиновник переоформил свое ИП из Кургана в Москву. Им были представлены сведения в ФНС о регистрации физлица по месту жительства в поселении Воскресенское, которое находится под столицей. Корреспондент URA.RU обратился к Чебыкину за комментарием в одном из мессенджеров. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что Чебыкин может уехать работать в северные регионы политтехнологом. Бывший чиновник имеет хороший бэкграунд и опыт в предвыборных технологиях. 

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Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин переехал в Москву, где собирается работать политтехнологом на предвыборных кампаниях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. «Чебыкин перебрался в столицу. Там он планирует работать политтехнологом», — сообщил инсайдер. Другой источник отметил, что до этого он успел продать квартиру в центре города. Экс-чиновник переоформил свое ИП из Кургана в Москву. Им были представлены сведения в ФНС о регистрации физлица по месту жительства в поселении Воскресенское, которое находится под столицей. Корреспондент URA.RU обратился к Чебыкину за комментарием в одном из мессенджеров. На момент публикации ответ не поступил. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что Чебыкин может уехать работать в северные регионы политтехнологом. Бывший чиновник имеет хороший бэкграунд и опыт в предвыборных технологиях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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