ЦБ раскрыл причины, по которым инфляция превысила прогнозы

Инфляция в России по итогам 2024 года превысила прогнозные значения из-за недооценки динамики спроса в экономике и ослабления рубля на фоне новых санкций. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
«Ускорение инфляции выше прогноза (до 9,52%) обусловлено, прежде всего, недооценкой сильной динамики спроса в экономике, которую, в свою очередь, поддерживала высокая кредитная активность. Отражением незамедляющегося спроса стал также сильный рублевый спрос на импорт», — сообщили РБК в пресс-службе Банка России.
Дополнительным фактором, способствующим ослаблению рубля в конце года, стали ужесточенные санкции США. Это привело к проблемам с переводами экспортных платежей и увеличению внутреннего спроса на валюту.
Согласно опубликованным Росстатом данным, инфляция в РФ увеличилась на 10% в течение первых трех недель января 2025 года. Отчет указывает, что в период с 14 по 20 января текущего года наблюдался рост цен на 0,25%, что является заметным снижением по сравнению с предшествующей неделей, когда прирост составил 0,67%.
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