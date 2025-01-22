Курганский суд начал рассматривать дело сестер Камшиловых. На заседании будет приниматься решение о продлении заключения под стражу. Одной из сестер, Марине продлили прибывание под стражей. В зале суда побывали корреспонденты URA.RU.
«В суде рассматривается ходатайство органов следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для подсудимых Марины и Елены Камшиловых. Дополнительно возбуждено шесть уголовных дел. Суд принял решение оставить обвиняемую Марину Камшилову в СИЗО до 19 марта», — прозвучало на заседании суда, передает корреспондент URA.RU.
Первой в зал суда вызвали Марину Камшилову. Корреспондент отметил, что подсудимая выступила с речью, которую прочитала с листа. Марина отметила, что заключение ее под стражу было суровым решением. При этом, следователь озвучил суду, что Камшилова не идет на контакт со следователем, так как она не сообщает пароли от телефонов, которые были изъяты в ходе расследования. Сторона обвинения настаивает на продлении заключения под стражу. Адвокат Марины Камшиловой просит изменить меру пресечения на домашний арест.
Сестер многие горожане считают автоподставщицами. По данным следственным органов полиции, они якобы вместе с группой лиц на десятках машин провоцировали ДТП и извлекали из этого выгоду, получая ущерб от страховых компаний и виновников. В ноябре полицейские просили поместить фигурантов в СИЗО, потому что они могут уничтожить улики и воздействовать на свидетелей. Суд ходатайство силовиков удовлетворил и отправил Камшиловых под стражу.
Ранее URA.RU сообщало, что суд рассмотрел жалобы сестер Камшиловых на арест. Решение апелляционным судом были оставлены без изменения.
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