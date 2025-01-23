Полномочному представителю президента России в УрФО Артему Жоге 23 января показали работу Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Осмотр комплекса коксовых батарей и доменной печи полпред провел вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, передает корреспондент URA.RU.
«Артему Жоге и Алексею Текслеру показали процесс работы коксовых батарей и гашения кокса. После делегация отправилась в цех доменной печи», — сообщает корреспондент URA.RU.
Новая батарея была введена в работу в июле 2024 года и покрывает половину потребностей комбината в коксовом производстве. Общий объем выработанного сухого кокса составляет 2,5 млн тонн в год. За десять лет ММК инвестировал в комплекс около 90 миллиардов рублей, а в реконструкцию доменной печи, которая длилась менее шести месяцев, вложили 5,4 миллиарда рублей.
В планах также показать полпреду и главе региона стан горячей прокатки, производство толстолистового горячего проката и стан холодной прокатки. Визит в Магнитогорск Артем Жога начал с посещения памятника «Тыл — фронту». В поездке полпреда сопровождают Алексей Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердников.
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