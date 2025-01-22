В старейшем роддоме Екатеринбурга 43-летняя женщина родила тройню. Фото

В Уральском НИИ ОММ 43-летняя жительница Асбеста родила тройняшек

23 января 2025 в 11:59 Размер текста - 17 +

Две девочки и мальчик родились с массой тела 1990, 2320 и 2190 граммов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ, Екатеринбург) 43-летняя жительница Асбеста стала мамой тройни. Для нее это уже четвертые роды. Медперсонал внимательно следит за состоянием новорожденных, обеспечивая необходимый уход. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Для мамы малышей, 43-летней жительницы Асбеста, это были уже четвертые роды. В семье теперь воспитывается шестеро детей: три мальчика и три девочки. Новоиспеченным свердловчанам уже дали имена — Ясения, Демьян и Дарина», — говорится в сообщении ДИПа. Директор медучреждения Юрий Семенов отметил, что беременность проходила под тщательным врачебным контролем. На сроке 35 недель, как это принято при многоплодной беременности, было проведено запланированное оперативное родоразрешение. «Две девочки и мальчик родились с массой тела 1990, 2320 и 2190 граммов с оценкой по шкале Апгар 6, 7 и 7 баллов», — заявил он. На данный момент мама и дети чувствуют себя хорошо. Новорожденные пока находятся в палате адаптации и в скором времени будут переведены в отделение «Мать и дитя». Роддом научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества — старейший на Урале (148 лет). Он стал не только местом, где приходят на свет новые жизни, но и важным центром медицинских исследований и инноваций в области перинатальной медицины. За время своего существования здесь появились на свет более 400 тысяч малышей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ, Екатеринбург) 43-летняя жительница Асбеста стала мамой тройни. Для нее это уже четвертые роды. Медперсонал внимательно следит за состоянием новорожденных, обеспечивая необходимый уход. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Для мамы малышей, 43-летней жительницы Асбеста, это были уже четвертые роды. В семье теперь воспитывается шестеро детей: три мальчика и три девочки. Новоиспеченным свердловчанам уже дали имена — Ясения, Демьян и Дарина», — говорится в сообщении ДИПа. Директор медучреждения Юрий Семенов отметил, что беременность проходила под тщательным врачебным контролем. На сроке 35 недель, как это принято при многоплодной беременности, было проведено запланированное оперативное родоразрешение. «Две девочки и мальчик родились с массой тела 1990, 2320 и 2190 граммов с оценкой по шкале Апгар 6, 7 и 7 баллов», — заявил он. На данный момент мама и дети чувствуют себя хорошо. Новорожденные пока находятся в палате адаптации и в скором времени будут переведены в отделение «Мать и дитя». Роддом научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества — старейший на Урале (148 лет). Он стал не только местом, где приходят на свет новые жизни, но и важным центром медицинских исследований и инноваций в области перинатальной медицины. За время своего существования здесь появились на свет более 400 тысяч малышей.