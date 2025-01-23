Mash: китайские внедорожники оказались смертельно опасными

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Китайские внедорожники Changan Uni-T и Uni-K могут убрать с российского рынка
Китайские внедорожники Changan Uni-T и Uni-K могут убрать с российского рынка Фото:

Китайские внедорожники Changan Uni-T и Uni-K могут быть сняты с российского рынка из-за проблем с конструкцией спинок кресел. По информации telegram-канала Mash, при ДТП эти кресла могут привести к компрессионным переломам позвоночника у водителя и пассажиров.

«Китайские внедорожники Changan Uni-T и Uni-K могут убрать с российского рынка. Из-за неправильной конструкции спинок кресел, которые во время ДТП дарят водителю и пассажиру компрессионный перелом позвоночника», — сообщает Mash. Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин сообщил, что перед выходом на российский рынок каждый автомобиль проходит проверку на ударопрочность и безопасность. Однако данная проверка касается исключительно кузова автомобиля, тогда как спинки сидений не подвергаются такому тестированию.

Пострадавшие владельцы данных автомобилей уже обратились в НАС с просьбой организовать дополнительную проверку данных моделей. В ответ союз направил запрос в Федеральное агентство по техническому регулированию и стандартизации. В случае подтверждения проблем с безопасностью спинок кресел, возможен отзыв этих моделей с российского рынка.

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Китайские внедорожники Changan Uni-T и Uni-K могут быть сняты с российского рынка из-за проблем с конструкцией спинок кресел. По информации telegram-канала Mash, при ДТП эти кресла могут привести к компрессионным переломам позвоночника у водителя и пассажиров. «Китайские внедорожники Changan Uni-T и Uni-K могут убрать с российского рынка. Из-за неправильной конструкции спинок кресел, которые во время ДТП дарят водителю и пассажиру компрессионный перелом позвоночника», — сообщает Mash. Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин сообщил, что перед выходом на российский рынок каждый автомобиль проходит проверку на ударопрочность и безопасность. Однако данная проверка касается исключительно кузова автомобиля, тогда как спинки сидений не подвергаются такому тестированию. Пострадавшие владельцы данных автомобилей уже обратились в НАС с просьбой организовать дополнительную проверку данных моделей. В ответ союз направил запрос в Федеральное агентство по техническому регулированию и стандартизации. В случае подтверждения проблем с безопасностью спинок кресел, возможен отзыв этих моделей с российского рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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