Mash: китайские внедорожники оказались смертельно опасными

Китайские внедорожники Changan Uni-T и Uni-K могут быть сняты с российского рынка из-за проблем с конструкцией спинок кресел. По информации telegram-канала Mash, при ДТП эти кресла могут привести к компрессионным переломам позвоночника у водителя и пассажиров.
«Китайские внедорожники Changan Uni-T и Uni-K могут убрать с российского рынка. Из-за неправильной конструкции спинок кресел, которые во время ДТП дарят водителю и пассажиру компрессионный перелом позвоночника», — сообщает Mash. Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин сообщил, что перед выходом на российский рынок каждый автомобиль проходит проверку на ударопрочность и безопасность. Однако данная проверка касается исключительно кузова автомобиля, тогда как спинки сидений не подвергаются такому тестированию.
Пострадавшие владельцы данных автомобилей уже обратились в НАС с просьбой организовать дополнительную проверку данных моделей. В ответ союз направил запрос в Федеральное агентство по техническому регулированию и стандартизации. В случае подтверждения проблем с безопасностью спинок кресел, возможен отзыв этих моделей с российского рынка.
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