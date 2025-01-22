22 января 2025

Курганские сестры Камшиловы встретят весну в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Елене Камшиловой продлили заключение под стражей
Елене Камшиловой продлили заключение под стражей Фото:
новость из сюжета
Задержание курганских сестер Камшиловых

Курганский суд рассматривает дело скандальных автоподставщиц Камшиловых. На заседании принимают решение о продлении заключения под стражу. Елене Камшиловой вслед за Мариной продлили прибывание под стражей. В зале суда побывали корреспонденты URA.RU.

«В суде рассматривается ходатайство органов следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для подсудимых Марины и Елены Камшиловых. Дополнительно возбуждено шесть уголовных дел. Суд принял решение оставить обвиняемую Елену Камшилову в СИЗО до 19 марта», — прозвучало на заседании суда, передает корреспондент URA.RU.

Такую же меру пресечения получила и ее сестра — Марина. Елена Камшилова озвучила на заседании, что не считает себя виноватой. Саму меру пресечения в виде заключения в СИЗО считает способом давления. Сторона обвинения настаивала на продлении заключения под стражу.

Сестер многие горожане считают автоподставщицами. По данным следственным органов полиции, они якобы вместе с группой лиц на десятках машин провоцировали ДТП и извлекали из этого выгоду, получая ущерб от страховых компаний и виновников. В ноябре полицейские просили поместить фигурантов в СИЗО, потому что они могут уничтожить улики и воздействовать на свидетелей. Суд ходатайство силовиков удовлетворил и отправил сестер Камшиловых под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что суд рассмотрел жалобы сестер Камшиловых на арест. Решение апелляционным судом были оставлены без изменения.

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Курганский суд рассматривает дело скандальных автоподставщиц Камшиловых. На заседании принимают решение о продлении заключения под стражу. Елене Камшиловой вслед за Мариной продлили прибывание под стражей. В зале суда побывали корреспонденты URA.RU. «В суде рассматривается ходатайство органов следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для подсудимых Марины и Елены Камшиловых. Дополнительно возбуждено шесть уголовных дел. Суд принял решение оставить обвиняемую Елену Камшилову в СИЗО до 19 марта», — прозвучало на заседании суда, передает корреспондент URA.RU. Такую же меру пресечения получила и ее сестра — Марина. Елена Камшилова озвучила на заседании, что не считает себя виноватой. Саму меру пресечения в виде заключения в СИЗО считает способом давления. Сторона обвинения настаивала на продлении заключения под стражу. Сестер многие горожане считают автоподставщицами. По данным следственным органов полиции, они якобы вместе с группой лиц на десятках машин провоцировали ДТП и извлекали из этого выгоду, получая ущерб от страховых компаний и виновников. В ноябре полицейские просили поместить фигурантов в СИЗО, потому что они могут уничтожить улики и воздействовать на свидетелей. Суд ходатайство силовиков удовлетворил и отправил сестер Камшиловых под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что суд рассмотрел жалобы сестер Камшиловых на арест. Решение апелляционным судом были оставлены без изменения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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