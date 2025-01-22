Курганские сестры Камшиловы встретят весну в СИЗО

Курганский суд рассматривает дело скандальных автоподставщиц Камшиловых. На заседании принимают решение о продлении заключения под стражу. Елене Камшиловой вслед за Мариной продлили прибывание под стражей. В зале суда побывали корреспонденты URA.RU.
«В суде рассматривается ходатайство органов следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для подсудимых Марины и Елены Камшиловых. Дополнительно возбуждено шесть уголовных дел. Суд принял решение оставить обвиняемую Елену Камшилову в СИЗО до 19 марта», — прозвучало на заседании суда, передает корреспондент URA.RU.
Такую же меру пресечения получила и ее сестра — Марина. Елена Камшилова озвучила на заседании, что не считает себя виноватой. Саму меру пресечения в виде заключения в СИЗО считает способом давления. Сторона обвинения настаивала на продлении заключения под стражу.
Сестер многие горожане считают автоподставщицами. По данным следственным органов полиции, они якобы вместе с группой лиц на десятках машин провоцировали ДТП и извлекали из этого выгоду, получая ущерб от страховых компаний и виновников. В ноябре полицейские просили поместить фигурантов в СИЗО, потому что они могут уничтожить улики и воздействовать на свидетелей. Суд ходатайство силовиков удовлетворил и отправил сестер Камшиловых под стражу.
Ранее URA.RU сообщало, что суд рассмотрел жалобы сестер Камшиловых на арест. Решение апелляционным судом были оставлены без изменения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!